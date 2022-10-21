على هامش منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي:

جدة: أعلنت شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة" Industries Desert technologies " أول شركة سعودية تُصنِّع وتُصِّدر الألواح الشمسية إحدى شركات - مجموعة تكنولوجيات الصحراء" الرائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة المتجددة، عن توقيعِ اتفاقية مع شركة ديجيتيك إنيرجي " DEGITECH ENERGY" الجنوب أفريقية الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، لتصدير الألواح الشمسية التي تنتجها الشركة لتنفيذ وتطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية بجمهورية جنوب أفريقيا بقدرة 40 ميجاوات، وقام بتوقيع الاتفاقية المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة، والدكتور روجر موكانجي الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتيك إنيرجي، وذلك على هامش اجتماعات منتدى الاستثمار السعودي – الجنوب أفريقي الذي عقد بمدينة جدة، بحضور الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ، ووزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم باتيل، وبمشاركةٍ واسعةٍ من مسؤولي الجهات الحكومية واتحاد الغرف السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة: تأتي هذه الاتفاقية لتعزز مكانة تكنولوجيات الصحراء للصناعة كلاعبٍ مهمٍ في مجال تصنيع وتصدير الألواح الشمسية السعودية للأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية، كما تعزز استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها محليًا ودوليًا، بعد نجاح الشركة التي بدأت إنتاجها في عام 2011م، في التصدير لأكثر من 30 دولة حول العالم منها 15 دولة أفريقية، من بينها مصر والأردن ودول شمال أفريقيا واليونان، والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إضافةً إلى تزويد العديد من المشاريع المحلية بالألواح الشمسية.

وقال المهندس ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة: أنَّ الاتفاقية التي تمَّ توقيعها في مدينة جدة تُعدُ باكورة شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في دولة جنوب أفريقيا لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، كجزءٍ من استراتيجية الشركة الهادفة للتوسعِ الجغرافي في مجال التصدير، وستتيح للمنتج السعودي من الألواح الشمسية الدخول وبقوةٍ للأسواق الجنوب أفريقية، والتي تُعد سوقًا واعدة في هذا المجال، وأكَّد: على سعي الشركة لتحقيق تطورٍ ملموسٍ في قطاع التصدير السعودي لمواكبًة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج صنع في السعودية، حيث تُعدُ الشركة من أوائل الشركات السعودية التي انضمت لبرنامج "صنع في السعودية" والذي يهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة غير النفطية، والنهوض بالمنتج الوطني، ودعم سلاسل الإمداد وتوطين المكونات الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة.

مضيفًا: أن شركة تكنولوجيات الصحراء للصناعة يُعد الأكثر تقدمًا في صناعة الوحدات الكهروضوئية في المملكة والشرق الأوسط، وتتناسب الوحدات المصنعة عالية الجودة والأداء – والتي يتم مراقبتها من قبل -شركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة- مع جميع المشاريع الاستثمارية والتجارية والسكنية، ويستند نموذج تكنولوجيات الصحراء الصناعي على السيلكون البلوري، وتستخدم خطوط الإنتاج عملية تصنيع مؤتمتة بالكامل مدعومة بأحدث المعدات التكنولوجية من ألمانيا وسويسرا وفنلندا لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وضمان منتج عالي الجودة.

وفي ذات الإطار شارك المهندس ماجد الرفاعي في أعمال الجلسات الحوارية التي عُقدت على هامش منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي حيثُ تحدَّث الرفاعي في الجلسة الحوارية الخاصة بالطاقة المتجددة والتي تناولت الفرص الاستثمارية والتحول نحو مصادرٍ ذات انبعاثاتٍ منخفضة الكربون مُشددًا على أهميةِ دعمِ الاستثمارات المشتركة بين

البلدين مضيفًا: نحنُ في تكنولوجيات الصحراء وانطلاقًا من دورنا الرائد في مجال الطاقة المتجددة ، ماضون في تحقيق استراتيجيتنا الطموحة لتمكين التحول نحو الطاقة المتجددة، وشراكتنا اليوم مع الجانب الجنوب أفريقي تُجَسِّدُ التزامَنا بهذه الاستراتيجية، وتعزيز الجهود في الحفاظِ على البيئة والتعاملِ مع تغيّرات المناخ وتحقيق الحياد الصفري.

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