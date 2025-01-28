الطلب من المستثمرين يعكس متانة المكانة المالية للصندوق

الرياض، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي)، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة.

يأتي طرح السندات الدولية ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، حيث زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريباً، وقد تم توزيع الطرح على شريحتين وفق التالي:

الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها خمس سنوات.

الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.

ويعكس الطلب المرتفع فاعلية استراتيجيات الصندوق التمويلية، ويؤكد على دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق المالية، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.

وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي: "استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين هو دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفعالية استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية. تدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالمية وتدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة".

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (Aa3) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعتمد الصندوق أربعة مصادر رئيسة للتمويل تتمثل في الأرباح المبقاة من الاستثمارات، وزيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 99 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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