ضمن أكبر التحولات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها المتواصلة لدعم مسيرة تحولها الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من ترقية نظام "إس إيه بي" إلى "إس إيه بي إس/4هانا"، والذي يُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً على مستوى العالم، لتواصل بذلك إثراء تجربة المعنيين وتقديم خدمات استثنائية. ويُمّكن نظام "إس إيه بي إس/4هانا" المتطور الهيئة من معالجة البيانات وتحليلها بشكل لحظي، والاستفادة من خدمة تقارير المجموعة من "إس إيه بي" المتطورة لتحليل البيانات الصادرة عن الشركات التابعة للهيئة، ودعم حوسبة التقارير الموحدة وإنشائها والإفصاح عنها، وتقديم خدمات مخصصة لكل متعامل، وحل الأعطال بطريقة استباقية، وإطلاع الهيئة بشكلٍ أعمق على العمليات وتحديد مكامن التحسين وخفض النفقات، إضافة إلى تبسيط البنية التحتية والحلول المتعلقة بها. كما يقدم النظام حلولاً مبتكرة لتعزيز إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، وتبسيط وتوحيد وأتمتة أعمال الهيئة الرئيسية مثل العمليات المالية والمشتريات وإدارة المشاريع، وتقديم بيانات مالية لحظية للهيئة، لدعم التخطيط المالي. ويمتاز النظام بقدرته على التأقلم مع متطلبات الهيئة ونموها المتواصل، وضمان جاهزية الهيئة على المدى الطويل للتحديات والفرص المستقبلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تقوية أواصر التعاون البنّاء مع شركائنا الاستراتيجيين انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس. وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، نتبنى الابتكار وأحدث التقنيات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة عملياتنا، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، كي تبقى الهيئة في طليعة المؤسسات الخدماتية الأكثر ابتكاراً وريادة على كافة الأصعدة، ومواصلة توفير خدمات موثوقة وذات اعتمادية عالمية المستوى لكافة المعنيين. ويسعدنا مواصلة التعاون البنّاء مع شركة "إس إيه بي" العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم الآلة وغيرها. ومن شأن ترقية نظام "إس إيه بي" إلى "إس إيه بي إس/4هانا" أن يتيح للهيئة الاستفادة من ابتكارات "إس إيه بي" المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدامة والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء والتنقل، وغيرها لترسيخ مكانة الهيئة ضمن أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً وريادة على مستوى العالم."

وقال سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس في منطقة جنوب الشرق الأوسط لدى "إس إيه بي": "إن انفتاح هيئة كهرباء ومياه دبي على تبني التقنيات المتطورة قد أدى إلى استراتيجية تحول مبتكرة توفر تجربة أكثر ذكاءً لعملائها وموظفيها. ومن خلال تطبيق نظام "إس إيه بي إس/4هانا"، قامت الهيئة بتأمين عملياتها للمستقبل، ما يمكنها من البقاء في الصدارة في مجال الابتكار، مع الحفاظ على المرونة الكافية لاستكشاف نماذج أعمال جديدة. وتشمل الفوائد الآنية رفع الكفاءة، ورؤية شاملة للعمليات والبيانات بشكل لحظي لدعم اتخاذ القرارات بسرعة. علاوة على ذلك، ينسجم تطبيق النظام الجديد مع أهداف التحول الرقمي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتم استضافة البيانات في مركز البيانات التابع لمورو والذي يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%."

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي و"إس إيه بي" بدأت عام 2009 عندما طبقت الهيئة نظام (SAP Wave 1) لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لقياس ودمج وأتمتة جميع عمليات الهيئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها. وتطورت العلاقة بين المؤسستين لتشمل مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة. ومنذ عام 2018، أصبحت شركة "مورو" المزود المعتمد لمنصة "إس إيه بي-هانا" لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وفي عام 2022، تم اعتماد "مورو"، من قبل "إس إيه بي" كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات "إس إيه بي" السحابية والآمنة. كما قدمت "إس إيه بي" دعمها لمركز البيانات الأخضر التابع لشركة "مورو" أكبر مركز يعمل بالطاقة الشمسية في العالم حسب "غينيس للأرقام القياسية" والحاصل على شهادة (Tier-III) من معهد "أب تايم".

وفي فبراير 2022، أعلنت الهيئة عن شراكة بين مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) وشركة "إس إيه بي"(SAP) تسمح للجهات الحكومية والخاصة بإطلاق الأتمتة الذكية عبر عملياتها ذات المهام الحرجة، والتي سيتم استضافتها في أحدث مراكز بيانات (مورو)، بما يتوافق مع متطلبات خدمات تخزين البيانات والأمن السيبراني في دولة الإمارات.

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