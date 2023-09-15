بحضور ثاني الزيودي وحاكم المقاطعة

ثاني الزيودي: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين تواصل ازدهارها مدعومة من إرادة مشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها لمستويات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال

حاكم مقاطعة هاينان: نتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لتعزيز التنمية عالية الجودة عبر الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق

حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ومقاطعة هاينان تضاعف إلى 900 مليون دولار في عام 2022

دبي، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تواصل ازدهارها مدعومة من إرادة مشتركة لدى قيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها إلى مستويات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما.

وقال معاليه إن دولة الإمارات حريصة خلال المرحلة المقبلة على توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل والتي تخدم مجتمعي الأعمال والأجندة التنموية لكلا البلدين، وتدعم تحولهما نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الترويجي لمقاطعة هاينان الصينية المنعقد في دبي، وينظمه كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التجارة في مقاطعة هاينان ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ووكالات الترويج التجاري وجمعيات الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على فرص الشراكات المحتملة، وعرض الفرص التجارية والاستثمارية والمشاريع المشتركة الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

ودعا معالي ثاني الزيودي المستثمرين من الصين عموماً ومقاطعة هاينان خصوصاً للاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، بما في ذلك توفير الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، والإجراءات والتشريعات المحفزة للأعمال وعمليات الإعداد السريعة، وسلط معاليه الضوء على خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعزز مكانة الإمارات بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم.

وأشاد الزيودي بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين مقاطعة هاينان ودولة الإمارات والتي أسفرت عن زيادة التجارة البينية غير النفطية بأكثر من الضعف في عام 2022 لتصل إلى 900 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوزت صادرات الإمارات إلى هاينان 653 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل نموا بنسبة 98.2 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الإماراتية بنسبة 110.6 في المائة لتصل إلى 258 مليون دولار.

وأشار معاليه إلى أن تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين تتميز بالتنوع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها بين مجتمعي الأعمال من الجانبين خلال المؤتمر سوف تسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، انطلاقاً من إيمان مشترك بأهمية التجارة القائمة على القواعد والتطوير المستمر للبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي باعتبارهما منصة مثالية لتحفيز نمو العلاقات التجارية وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.

وبدوره، قال ليو شياو مينغ: “انضمت دولة الإمارات الشهر الماضي إلى مجموعة البريكس، وفي العام المقبل ستحتفل الإمارات والصين بالذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وبتوجيه من قيادتنا، يسعدني لقاء معالي الدكتور ثاني الزيودي لمناقشة وتعميق التعاون البناء بين دولة الإمارات ومقاطعة هاينان."

وأضاف:"نتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لتعزيز التنمية عالية الجودة عبر الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق. وأعتقد أن ذلك سيحقق نتائج مثمرة للجانبين في العديد من مجالات التعاون مثل المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والتمويل والتجارة والصناعة وغيرها."

وشهد المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات رئيسية بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة ليو شياو مينغ، حاكم مقاطعة هاينان، وتستهدف هذه الاتفاقيات توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.

وشملت هذه الاتفاقيات اتفاقية إطارية للتعاون بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وشركة هاينان للبنية التحتية لمطار هاينان المحدودة، وقعها سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويانغ شياو بين رئيس مجلس إدارة شركة هاينان للبنية التحتية للمطارات المحدودة.

وضمت أيضاً مذكرة تفاهم بين شركة عجلان وإخوانه القابضة وخطوط هاينان الجوية القابضة ولجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية في يانغبو، وقعها كل من إديسون جاو، نائب رئيس شركة عجلان وإخوانه القابضة، ودينغ يونغ تشينغ، رئيس المجلس التنفيذي لشركة خطوط هاينان الجوية القابضة، وتشن يانغ، عمدة بلدية دانتشو.

وشهد الحدث أيضاً توقيع شراكة استراتيجية عالمية بين شركة فيوجن المتخصصة للشحن والخدمات اللوجستية، وشركة هاينان جي لا، ومجموعة هاينان اللوجستية، وقعها توماس غريغوري الرئيس التنفيذي لشركة فيوجن شيبينغ وورلدوايد، وسون ون فانغ رئيس شركة هاينان جي المحدودة، وليو هيرونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة هاينان اللوجستية. بالإضافة إلى اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة UAS International Trip Support ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، وقعها محمد الحصري، الرئيس التنفيذي للشركة ويانغ شانهوا نائب مدير المكتب.

ويشار إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماماً خاصاً بمقاطعة هاينان في أقصى جنوب البلاد، وتستهدف تحويلها إلى واحد من أكبر المراكز اللوجستية في العالم، عبر بناء ميناء للتجارة الحرة من المتوقع أن يكون الأكبر عالمياً عام 2035، وتستضيف المقاطعة أيضاً منتدى بواو، وهو اجتماع سنوي لقادة السياسة والأعمال يوصف بأنه "دافوس آسيا".

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