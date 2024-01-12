م نصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي بأبوظبي تفوز بجائزة عالمية في مجال التكنولوجيا

برنامج عون للمشاركة المجتمعية يفوز بجائزتين عالميتين

أبوظبي: أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فوزها بــ 4 جوائز عالمية في التميز خلال العام 2023 وذلك من مؤسسات دولية مرموقة تختص بتقييم المشاريع التشغيلية وتكريم المؤسسات المتميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية.

وفاز مشروع "منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي" وهو منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى توفير أهم مؤشرات في الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي والاستثمار الغذائي وهي مدعمة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الزراعة والأمن الغذائي محلياً وإقليماً عالمياً، حيث فاز المشروع عن فئة "حلول تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي" ضمن الجائزة العالمية (آي سي إم جي ) هي جائزة متكاملة للمؤسسات وهندسة تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الهيئة بجائزة "التميز والابتكار والجودة الشاملة" التي تقدمها شركة (بيز أوورد)، عن برنامج التميز والابتكار في القيادة وجودة الخدمات، ونظام الإدارة ونتائج الأعمال.

وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال المسؤولية المجتمعية فاز برنامج عون للمشاركة المجتمعية بجائزتين عالميتين من مؤسسات متخصصة في تكريم المؤسسات التي تقدم برامج ومبادرات متميزة في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويجسد برنامج "عون" للمشاركة المجتمعية رؤية حكومة أبوظبي لتأكيد روح التآخي والتآزر والتلاحم المجتمعي الذي ينبغي أن يسود مجتمع الإمارات، وقد أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هذا البرنامج لإتاحة الفرصة لموظفيها للمشاركة بدور فاعل في تنمية المجتمع خارج أطر العمل التقليدية وبالأخص مؤازرة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من المعاقين والمرضى وكبار السن والمعوذين وأصحاب الحاجة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتوفير الفرص لتطوير حملات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، والانخراط في البرامج التطوعية التي تدعم البيئة والمجتمع.

قالت سعادة/ موزة سهيل المهيري نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الهيئة تسعى دائماً إلى الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في أبوظبي.

وأضافت سعادتها أن فوز الهيئة بجوائز عالمية للتميز في مجالي الزراعة والأمن الغذائي يعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.

وأوضحت أن منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي يمتد أثرها لخدمة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي، بما في ذلك تحديد المناطق الزراعية المناسبة وتطوير الخطط الزراعية ومراقبة الأسعار وضمان سلامة الغذاء.

وأكدت سعادتها أن برنامج عون للمشاركة المجتمعية الذي أطلقته الهيئة هو إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم مسؤوليتها نحو المجتمع المحلي، حيث تم تنظيم أكثر من 130 فعالية مجتمعية منذ انطلاق البرنامج، تم خلالها تقديم الدعم والعون لأكثر من 114 أسرة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات للتنمية المجتمعية والبيئية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية.

وتعد الهيئة من أوائل الجهات الحكومية في أبوظبي التي أطلقت برنامجاً خاصاً بالمسؤولية المجتمعية في إمارة أبوظبي.

وتعتبر جائزة التميز في الأعمال العالمية مفتوحة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تقييم ملفات المشاركين من خلال مقارنتها بالأعمال المماثلة في نفس الدولة، ويتم تنظيم أربع جولات كل عام وفق مواعيد ربع سنوية محددة ويحتفظ الفائزون في كل جولة بلقبهم لمدة اثني عشر شهراً.

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