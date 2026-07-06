الإطلاق يتزامن مع التأسيس الرسمي لمنصةً التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة "دي إم سي سي تك" باعتبارها منصة شاملة تجمع مجتمع المركز الذي يضم أكثر من 4,000 شركة تكنولوجية، وهو أكبر القطاعات وأسرعها نمواً ضمن منطقة أعماله

تضم منظومة "دي إم سي سي سايبر" أكثر من 200 شركة في الأمن السيبراني تعمل في مجالات المرونة السيبرانية والثقة الرقمية وحماية البيانات والهوية والحوكمة والمخاطر والامتثال

"دي إم سي سي سايبر" ينضم إلى مركز الذكاء الاصطناعي ومركز كريبتو ومركز الألعاب ضمن منصة "دي إم سي سي تك"، على أن تلحق بها "دي إم سي سي كوانتم" لاحقاً

تغطي منصة "دي إم سي سي تك" مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي ومجالات الابتكار المتقدمة، بما في ذلك اقتصاد الفضاء الذي يشهد تطوراً سريعاً

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن إطلاق "دي إم سي سي سايبر" الذي يمثل منظومة متخصصة في الأمن السيبراني. ويأتي هذا الإطلاق مع إرساء المركز رسمياً منصة "دي إم سي سي تك"، وهي المظلّة التكنولوجية التي تجمع المراكز والمجتمعات المتخصصة التي تقود الاقتصاد الرقمي ضمن منطقة أعماله.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تجاوز فيه عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بمركز دبي للسلع المتعددة 4,000 شركة، مما يجعله أكبر القطاعات وأسرعها نمواً ضمن منطقة أعمال المركز. ومع اتساع هذا المجتمع وارتفاع مستوى تخصصه، واصل المركز بناء منصات قطاعية أدق تستجيب لاحتياجات شركات التكنولوجيا وتفتح أمامها مجالات أوسع للتعاون والابتكار.

ويجسد "دي إم سي سي سايبر" أحدث خطوات هذا التطور، إذ يضم أكثر من 200 شركة في الأمن السيبراني ويخدم الشركات العاملة في مجالات المرونة السيبرانية والثقة الرقمية وحماية البيانات والهوية والحوكمة والمخاطر والامتثال. وتكمّل المنظومة الجديدة المراكز المتخصصة القائمة في مركز دبي للسلع المتعددة، بعدما أصبحت حماية الأنظمة الرقمية تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تمكين الأعمال الرقمية وتأمين البنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي.

وتوضح هذه الخطوة الفارق بين شركات التكنولوجيا وشركات الأمن السيبراني ضمن الاقتصاد الرقمي. فشركة التكنولوجيا تبني الأنظمة والمنصات والتطبيقات التي تنقل القيمة والمعلومات والخدمات عبر الاقتصاد الرقمي، بينما تتولى شركة الأمن السيبراني حماية هذه الأنظمة وتأمين البيانات والبنية التحتية والثقة التي يعتمد عليها كل نشاط رقمي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "باتت التكنولوجيا أكبر قطاع في منطقة أعمالنا وأسرعه نمواً، في انعكاس لمكانة دبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية للابتكار والشركات عالية النمو. ومع اتساع هذا المجتمع، ازدادت الحاجة إلى منصات أدق تخصصاً تخدم مجالات مختلفة من اقتصاد التكنولوجيا. وتجمع دي إم سي سي تك هذه المجتمعات ضمن منظومة واحدة، فيما يؤكد دي إم سي سي سايبر الأهمية المتنامية للأمن السيبراني في عالم يتزايد فيه تطور الأعمال الرقمية ونموها. وبذلك تعززان معاً قدرتنا على مساعدة شركات التكنولوجيا على تأسيس أعمالها في دبي والتواصل والنمو دولياً، مع ربطها المباشر بأحد أنشط مجتمعات الأعمال في العالم".

وينضم "دي إم سي سي سايبر" إلى مركز الذكاء الاصطناعي ومركز كريبتو ومركز الألعاب ضمن منصة "دي إم سي سي تك"، على أن تلحق بها "دي إم سي سي كوانتم" لاحقاً. وتوفر هذه المراكز والمنظومات المتخصصة لشركات التكنولوجيا قنوات اتصال مباشرة مع أحد أكثر مجتمعات الأعمال ترابطاً في العالم، إذ تربطها بأكثر من 26,000 شركة عضو تعمل في التجارة العالمية والتمويل والسلع والتقنيات الناشئة.

وتضم المنصة بالفعل شركات عالمية معروفة، منها "كراود سترايك" و"بي دبليو سي" و"سايفرما" و"إف بي تي سوفتوير"، بما يعكس حجم مجتمع التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة وتنوعه وامتداده الدولي.

ويغطي نطاق "دي إم سي سي تك" مكوّنات الاقتصاد الرقمي، إذ يجمع مراكز ومنظومات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبلوك تشين والألعاب والتقنيات الناشئة. وتصل المنصة أيضاً إلى حدود الابتكار الجديدة، ولا سيما اقتصاد الفضاء سريع التطور، فالتقدم في الأقمار الصناعية ورصد الأرض والبيانات المستمدة من الفضاء بات يغيّر قطاعات مختلفة تمتد من التجارة والتمويل إلى الخدمات اللوجستية وإدارة الموارد.

ومع تزايد حضور هذه التقنيات في الاقتصاد العالمي، توفر "دي إم سي سي تك" منصة للنمو التجاري، فيما يساعد "دي إم سي سي سايبر" على رفع جاهزية البنية التحتية الرقمية بالغة الأهمية وحمايتها، وهي البنية التي تعتمد عليها تلك التقنيات.

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.

ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

لمعرفة المزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني dmcc.ae‎

-انتهى-

#بياناتحكومية