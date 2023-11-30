إبرام صفقات بقيمة تزيد عن 3.9 مليار درهم على مدى أيام المعرض الثلاثة

أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: - شهدت الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، توقيع صفقات بقيمة تزيد عن 3.9 مليار درهماً على مدى أيام المعرض الثلاثة. ونظمت مجموعة "أدنيك" معرض أبوظبي الدولي للأغذية بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتم خلال اليوم الختامي عقد 33 صفقة واتفاقية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم مما يعكس النمو الكبير الذي حققه المعرض كمنصة عالمية رائدة للابتكار في قطاع الصناعات الغذائية.

شهدت صالة المشترين المستضافين بنسختها الثانية عقد عدد من الاجتماعات حيث تتيح هذه المساحة الحصرية للمشترين والبائعين فرصة التواصل وتكوين الشراكات وتعزيز العلاقات التجارية. واستضافت الصالة في اليوم الثاني 3966 اجتماعًا بحضور 260 مشترياً ومناقشة صفقات بقيمة 135 مليون درهم، مما يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه المعرض في جمع المشترين والبائعين للأغذية والمشروبات تحت مظلة واحدة وتسهيل فرص التواصل والأعمال التجارية فيما بينهم.

وواصل المعرض خلال دورته الثانية نجاحه المتميز في استقطاب أبرز المشترين والبائعين الدوليين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث شهد عقد العديد من الصفقات والمناقشات التي تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع محلياً وإقليميا ودوليا. كما شكل المعرض فرصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لاستعراض أحدث الابتكارات الغذائية، والاطلاع على فرص الأعمال والاستثمار، إلى جانب المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات.

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