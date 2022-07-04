بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 563 مبايعة بقيمة 3.46 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.46 مليار درهم و488 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 991.07 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 2 مليار درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 424 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 346 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جميرا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 431.66 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 58.74 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 372.92 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثه بقيمة 122 مليون درهم وأخري في منطقة ند حصة بقيمة 48 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 91.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم وأخري في منطقة ند حصة بقيمة 17 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.