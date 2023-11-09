عجمان: ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس إدارة المصرف.

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان حاكم عجمان اليوم، أعضاء مجلس الإدارة وسعادة مصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للربع الثالث من العام الحالي 2023 والتي أظهرت أداءً مالياً قوياً للمصرف حيث بلغ صافي العائد التشغيلي 615 مليون درهم محققاً ارتفاعاً بمعدل 39% مقارنةً بالفترة نفسها خلال العام الماضي، مدعوماً في الوقت نفسه بنموٍ قوي في الأصول لتصل إلى 25.2 مليار درهم بمعدل نمو 23% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى قيام المصرف بتحسين مستويات السيولة وكفاية رأس المال بشكل كبير.

وأشارت النتائج إلى أنَ هذا الأداء قد جاء على خلفية الوضع الذي استلزم تكوين مخصصات كبيرة نوعاً ما، الأمر الذي نتج عنه تسجيل المصرف لخسارة صافية قدرها 87.3 مليون درهم مقارنةً بصافي ربح قدره 112.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من تأثير هذه المخصصات على ربحية المصرف على المدى القصير، إلا أنها بالتأكيد قد ساهمت في وضع مصرف عجمان في موقع استراتيجي لتحقيق النمو المستدام واستمرارية النجاح على المدى الطويل.

وقال سعادة مصطفى الخلفاوي إن مصرف عجمان يستند إلى أسس صلبة وقواعد ثابتة تضمن تحقيق الدخل، إضافةً إلى أن التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بمستويات جودة رفيعة وبتخصص متقن وسرعة عالية، إلى جانب سعينا الدائم وعملنا الدؤوب على توسيع نطاق خدماتنا بما يحقق مصالح الشركات والأفراد من عملائنا، وكذلك توجهنا نحو الاستثمار الاستراتيجي في مجال التحول الرقمي مع استمرارنا في تطبيق سياسة ترشيد النفقات، فإن ذلك كله سيمكننا من تحقيق عوائد مستقرة لمساهمينا خلال الفترات القادمة.

وأضاف ، من خلال تطلعنا واستشراقنا للمستقبل، فإننا نتوقع مسارًا قويًا للنمو والربحية من خلال اتباع نظام بيئي يستفيد من العلاقات الاستراتيجية والشراكات مع الأطراف المعنية وبهدف سعينا لإرساء أساس قوي فإننا نتخذ القرارات السليمة التي تضمن تحسين جودة سجلاتنا وبياناتنا المالية، الأمر الذي كان له تأثير عابر على ربحيتنا لهذا العام.

وتابع الخلفاوي قائلاً: “إن البيئة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحافظ على ازدهارها بفضل الأسس الراسخة المبنية عليها وتتعزز قوتها بفضل النمو الاقتصادي الذي تتمتع به ومرونتها في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أن من أبرز نقاط القوة التي يمتلكها مصرف عجمان تتمثل في مكانة وقوة المساهمين حيث تمتلك حكومة عجمان النسبة الأكبر من أسهمه مما يجعله يؤدي دوراً أساسياً في صياغة المشهد المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو دائماً مستعد للاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها السوق المحلية، علاوةً على ذلك، وفي ضوء التغيرات المتسارعة في اللوائح والتشريعات التنظيمية، فإننا نركز أيضاً على الحفاظ على أعلى معايير الامتثال لدعم التوجه الوطني العام.

الجدير بالذكر بأن سيولة مصرف عجمان تحافظ على مرونتها، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 78.86% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 19.22%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التشريعية، مما يؤكد قدرة المصرف على تحمل التقلبات المالية والتزامه بالنهج المالي الحكيم.

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث . يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae

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هينا بخيت

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