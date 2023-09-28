تسهم الملتقيات في تعزيز التواصل المباشر مع فئات المتعاملين والارتقاء بسعادتهم وجَودة حياتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظّمت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري (2023)؛ 38 ملتقى متنوع للمتعاملين، استقبلت خلالها 528 متعامل ينتمون إلى 51 فئة من القطاعات الرئيسية والفرعية من إجمالي 60 فئة من متعامليها، حيث رُصدَ خلالها 189 مخرج ومقترح لفرص التحسين. وهدفت البلدية من خلال تلك الملتقيات إلى تعزيز التواصل المباشر مع فئات المتعاملين كافة على مستوى الإمارة، بغرض مناقشة احتياجاتهم وحصر متطلباتهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بأسلوبٍ إيجابي، بما يوفر لهم أعلى مستويات السعادة والرفاهية وجَودة الحياة.

وقالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: "تُعدّ ملتقيات المتعاملين، برامج تواصل تُنسّق لها بلدية دبي وتُنظّمها في جلسةٍ مشتركةٍ مفتوحةٍ تجمع بين القياديين من الإدارات العليا والتنفيذية والمتعاملين، حيث يتبادلون فيها وجهات النظر، وتُطرح مواضيع متعلقة بمجالات عملهم بينهم وبين الإدارة المعنية في البلدية لرصد مجالات التطوير. وفي بعض الأحيان، تُطلق خلالها خدمات جديدة أو يُعلن عن إجراءات مُحدثة لخدماتٍ معينة، تهدف في مجملها إلى تحسين وتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تلبّي تطلعات متعاملي بلدية دبي وتفوق توقعاتهم".

وتُنظم البلدية برامج التواصل مع المتعاملين حسب احتياجاتهم ومتطلبات البيئة الداخلية والخارجية بما يسهّل من تطبيق مبادرات التواصل بطرقٍ ملائمة للظروف المحيطة بمرونة إضافةً إلى تحقيق الهدف المرجو منها. وتتنوع تلك البرامج لتشمل؛ جلسات صوت المتعامل بحضور سعادة المدير العام، والملتقيات الحضورية، والملتقيات الافتراضية، ومجموعات التركيز، إضافةً إلى مبادرتي قيادي في مركز الاتصال، وقيادي في الميدان.

وتستهدف ملتقيات بلدية دبي مع المتعاملين قرابة 60 فئة من فئات المتعاملين في إمارة دبي، والذين يمثلون كافة الشرائح المجتمعية. وتشمل الشرائح المستهدفة؛ مواطني دولة الإمارات والمُقيمين والزوار، والقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والترفيهية والثقافية، وأصحاب الفعاليات والمنشآت والمؤسسات الغذائية، إضافةً إلى المكاتب الهندسية الاستشارية والشركات المختصة في مجال المقاولات والبناء والتطوير العقاري، والشركات العاملة في مجال النفايات وإعادة التدوير والصرف الصحي.

#بياناتحكومية

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