شراكة إماراتية نموذجية، تتوج نتائجها بتمويل وتنفيذ مشروع فريد من نوعه، يختص بالتحول الرقمي.

المشروع يعكس الحضور العالمي لدولة الإمارات كنموذج مثالي في تطبيق مشاريع رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

شركة بريسايت توقع عقد تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية.

منظومة معلوماتية متكاملة تربط منشآت الرعاية الصحية في الأردن بمنصة رقمية موحّدة للبيانات.

يندرج المشروع ضمن المشاريع التنموية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية 2023-2025.

الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية في مجال التحول الرقمي، وتعزيزاً للدور الكبير الذي حققته الدولة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ونجاحاتها الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية بقيمة 370 مليون درهم، وذلك ضمن منحة دولة الإمارات لدعم المشاريع التنموية الخاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية (2023 – 2025) والتي يديرها الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 1.468 مليار درهم.

ويأتي تنفيذ المشروع الاستراتيجي من قبل شركة "بريسايت" الإماراتية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وتجسد الشراكة نموذجاً مثالياً في استدامة مسيرة التنمية، ويعكس حرص الجهتين على توظيف خبراتهم المتنوعة، من خلال وضع الإطار التشغيلي لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تدعم توظيف التقنيات العصرية وأحدث البرامج التكنولوجية، وستتوج نتائج تلك الشراكة عن إنشاء منظومة متكاملة لتبادل وحفظ المعلومات بحيث تربط بين مختلف المراكز الصحية في الأردن بمنصة رقمية موحدة، يسهل الوصول إليها بطريقة موثوقة وسريعة، وسيسهم المشروع في دفع عجلة التحول الرقمي وتنمية القطاع الصحي في الأردن.

وشهد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي زينة طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وسعادة المستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن، مراسم توقيع اتفاقية مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية والتي وقعها الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، ومعالي سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، وحضر حفل التوقيع عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: "تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم الاستراتيجيات الوطنية والبرامج التنموية للحكومة الأردنية، لتمكينها من تحقيق رؤيتها المستقبلية الهادفة إلى تنمية وازدهار قطاعاتها الاقتصادية المتنوعة، مشيراً إلى أن تمويل مشروع التحول الرقمي يعكس الحضور العالمي والمتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج مثالي في تطبيقها لمشاريع نوعية وناجحة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، كما يجسد المشروع اهتمام الصندوق في تعزيز استخدام التقنيات الرقمية الحديثة، ودعم انتشار الأنظمة المعلوماتية المبتكرة التي ترفع من كفاءة الخدمات الحكومية في الأردن، وما يزيدنا فخراً أن هذا المشروع الفريد من نوعه ستنفذه "بريسايت" إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعاً سنعمل مع شركاؤنا في الحكومة الأردنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي لتنمية القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق الغايات المرجوة من هذا المشروع الرائد."

ومن جانبها، أكدت معالي زينة طوقان، أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن، حيث ستعمل حزمة المساعدات الإماراتية على تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتنمية القطاعات الرئيسية، مشيرةً إلى أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي الخاص بوزارة الصحة يأتي بالتعاون مع أبرز الجهات الإماراتية، حيث يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الأردنية بعلاقات استراتيجية بدأت منذ عام 1974، وأثمرت نتائجها المتميزة عن تحقيق الخطط التنموية ورؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة. وأضافت معاليها: "نحن فخورون بأن يتم تنفيذ مشروع التحول الرقمي من قبل شركة بريسايت الإماراتية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث يتضمن المشروع إنشاء نظام لتبادل المعلومات الصحية يربط منشآت الرعاية الصحية في الأردن بمنصة رقمية موحّدة ومتكاملة يسهل الوصول إليها، إلى جانب تأسيس مستشفى افتراضي من الجيل التالي يمثل نقطة التقاء المستشفيات الطرفية، مؤكدةً أن التحول الرقمي في القطاع الصحي أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التقنيات التكنولوجية المتطورة التي تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق كفاءة أعلى تلبي احتياجات ومتطلبات الشعب".

وقال الدكتور عادل الشرجي: "إن التقنيات التي يقودها الذكاء الاصطناعي تحدث ثورة في قطاع الرعاية الصحية وتحولاً في كيفية التعامل مع آليات تطوير القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الفوز بالعقد الخاص بمشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية هو نتاج تركيزنا على تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بأمن بيانات المرضى، ويعد شهادة على التزامنا بتحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي بمسؤولية لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ويتمثل هدفنا في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة في الأردن وغيرها من الدول بالجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية".

ومن الجدير بالذكر، أن عملية تنفيذ مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية ستبدأ في مرحلتها الأولى بإجراء تقييم شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الرعاية الصحية بالأردن، ومدى قابلية النظم الصحية القائمة للعمل على أكثر من منصة وحجم تبادل المعلومات فيما بينها، إضافة إلى تقييم الإجراءات المطبقة حالياً والخاصة بأمن البيانات ومعايير الامتثال.

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