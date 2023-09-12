نمو العضوية الصناعية في الغرفة 8% خلال 3 سنوات

تسعى غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى تعزيز نجاحها وتحقيق مستهدفاتها للعام 2023 وفق خطتها ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل، لتؤكد على دورها المباشر في نمو معدلات جذب الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحيث كشفت غرفة عجمان عن وصول عضويتها الجديدة من المنشآت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 3567 عضوية جديدة.

وتتسارع وتيرة نمو القطاع الصناعي في عجمان بشكل لافت نتيجة اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي وتوافر بنية تحتية ومنظومة خدمية متكاملة، بحيث شهدت العضوية الصناعية في غرفة عجمان نمواً بنسبة 6.9% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول من العام 2022، لتصل اعداد العضوية الصناعية إلى 773 خلال النصف الأول من العام 2023، كما بلغ معدل نمو العضوية الصناعية في غرفة عجمان خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة ما نسبته 8%، وتحرص الغرفة على جذب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الحديثة والقائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى جانب حرصها على زيادة معدلات نمو الصناعات التحويلية في الإمارة.

وتعتمد غرفة عجمان خلال العام 2023 أجندة فعاليات متنوعة لخدمة أعضائها من الشركات والمصانع وضمان استدامة أعمالهم وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات إلى جانب تقديم الدعم المناسب لقطاع ريادة الاعمال وجذب الشباب للعمل الحر وبدء مشاريع خاصة، وبما يتواكب مع رؤية وتوجهات إمارة عجمان والدولة اقتصاديا، وتسعى غرفة عجمان بشكل مستمر لتحديث وتطوير خدماتها ومبادراتها بشكل استباقي يُمكن الأعضاء من التوسع بالأعمال وزيادة معدلات الإنتاجية وصولا لزيادة الناتج الإجمالي للإمارة وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير بما يتماشى مع توجهات الدولة.

#بياناتحكومية

- انتهى -



