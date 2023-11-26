الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: انسجاماً مع التزامه بتعزيز وتوسيع حضوره في السوق المحلي، أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وفي معرض تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة: "تنسجم مشاركتنا في عملية إصدار الصكوك لصالح شركة الاتحاد الدولية للاستثمار مع الرؤية الاستراتيجية لبنك الشارقة والرامية إلى توفير حلول التمويل وأسواق رأس المال لتلبية احتياجات الشركات المتواجدة قي دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف خديري: "بالرغم من أن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار تعاملت مع أسواق التمويل المشترك في الماضي، إلا أن نجاح هذه الصفقة يكتسب أهمية استراتيجية بالغة ويشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الشركة نظراً لكونه يمثل أول دخول للشركة في الأسواق العالمية لرأس المال بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي ظل التقلبات الهائلة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، إلا أن هذه الصفقة لاقت أصداء إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الإصدار بمقدار 1.7 ضعف، حيث بلغت قيمة الطلبات المسجلة حوالي 600 مليون دولار أمريكي. وهذا يؤكد صلابة ومتانة أساسيات أعمال شركة الاتحاد الدولية للاستثمار وقوة نزعتها الائتمانية في السوق".

واختتم خديري تصريحه قائلاً: "يشكل نجاح هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة لكبرى الشركات والمؤسسات المتواجدة في الدولة. هذا وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد لمواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبنك الشارقة من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة وحريصة على تلبية تطلعات عملائها الكرام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات".

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نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر عام 1973، بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ليبدأ البنك عملياته في شهر مايو عام 1974. ويعد بنك الشارقة أول مؤسسة مالية في الشارقة والخامسة على صعيد الدولة، وأول بنك يتم طرح 40 % من رأس ماله للاكتتاب العام.

نبذة عن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار:

تعتبر شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، التي تأسست في عام 2008، مجموعة تطويرية تدير وتشغل محفظة متنوعة من الشركات غير مرتبطة بقطاعات النفط والغاز، ويشمل ذلك شركات ضمن قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات البيئية. وعلى مدار السنوات، واصلت الشركة تعزيز محفظتها عبر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع ضمن أنشطة جديدة والارتقاء بالعمليات الحالية. تعمل المجموعة في المقام الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال 20 شركة ولديها حضور عالمي عبر العديد من مكاتب المبيعات.

الاستفسارات الإعلامية:

أصداء بي سي دبليو

عمر نصرو

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