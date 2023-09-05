الحملات تستهدف ضمان توفير نظام غذائي صحي وآمن يكفل أفضل جَودة حياة للطلاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة، نفذت بلدية دبي أكثر من 350 زيارة تفتيشية ميدانية على مقاصف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في إمارة دبي، وذلك للتأكد من تطبيقها كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية ومدى التزامها بمعايير سلامة الأغذية المعتمدة في الإمارة. يأتي ذلك حرصاً من بلدية دبي على ضمان أفضل مستويات سلامة الأغذية في المؤسسات التعليمية بما يعزز من صحة وسلامة الطلاب وجودة حياتهم.

سلامة الأغذية والنظافة العامة

وشملت الحملات الدورية على مقاصف المدارس التأكد من مراعاة معايير سلامة الغذاء واشتراطات التخزين بعد استلام الأغذية وتحضيرها وحفظها في درجات حرارة مناسبة، والتأكد من شروط نظافة الخضروات والفواكه قبل وضعها في الصندوق. كما ركزت الحملات على مدى استيفاء المقاصف جميع الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى مراعاة أعلى معايير النظافة الشخصية والعامة في المؤسسة، مع توفير التصاريح اللازمة لتوريد الأغذية والالتزام بدليل الأغذية في المدارس وبيع الأطعمة الصحية المسموح بها لضمان حصول الطلاب على غذاء آمن وصحي.

كذلك استهدفت الحملات التأكد من تدريب العاملين في المؤسسات على شروط ومعايير السلامة والنظافة الشخصية والعامة، بما يضمن أفضل مستويات الصحة العامة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب في المدارس.

جهود البلدية

يذكر أن بلدية دبي نفذت حملات رقابية على أكثر من 500 مؤسسة تعليمية وتجارية في دبي مختصة بتجارة المستلزمات المدرسية وذلك ضمن مبادرتها السنوية "مدارسنا صحية وآمنة" استعداداً للموسم الدراسي الجديد 2023 - 2024، ويأتي ذلك في إطار جهود البلدية لتنفيذ الحملات الدوري الي ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة في المؤسسات التعليمية في إمارة دبي.

#بياناتحكومية

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