ضمن مشاركة هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام في معرض ميبكوم 2024

تعزز الخطوة استقطاب اهتمام شركات التصوير والإنتاج العالمية في الإمارة

يبدأ تنفيذ الخصم اعتباراً من 1 يناير 2025

يناير تعتبر إمارة أبوظبي الأولى في تقديم هذه المبادرة التي أطلقت عام 2013 ، ودعمت من خلالها أكثر من 150 فريق إنتاج دولي

، ودعمت من خلالها أكثر من فريق إنتاج دولي يسهم برنامج الحوافز في تعزيز الصناعات الإبداعية المحلية من خلال توفير فرص تدريبية هائلة للشباب الشغوفين

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي عن زيادة نسبة برنامج الحوافز حيث سيصل خصم الاسترداد النقدي الحالي على أعمال الإنتاج من 30٪ إلى ما يزيد عن 35٪، وذلك لجميع المشاريع الإنتاجية المؤهلة التي تتقدم بطلبات اعتباراً من 1 يناير 2025، في إطار الجهود المبذولة بتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني للعاصمة أبوظبي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع استقطاب الأعمال الإنتاجية سواءً من هوليوود أو بوليوود أو العالم العربي، مما يعزز الاقتصاد المحلي من خلال النقل والخدمات اللوجستية والإقامة وغيرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مميزات ومعالم ومقومات أبوظبي، مما يسهم بدوره في تعزيز العديد من القطاعات بما فيها السياحة.

ويأتي الإعلان ضمن مشاركة لجنة أبوظبي للإعلام وهيئة الإعلام الإبداعي والمنطقة الإبداعية twofour 54 في معرض ميبكوم 2024 - الحدث الأكبر عالميًا للمحترفين في مجال التلفزيون والترفيه والذي تحتضنه مدينة كان الفرنسية، بمشاركة 14 شريكاً من صُنّاع الإنتاج، حيث قدمت اللجنة أبرز العروض السينمائية والإنتاجية في أبوظبي أمام أهم الجهات والعلامات الرائدة في مجال الإنتاج، مع استعراض التنوع المذهل للإمارة.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: "تعكس هذه الخطوة سعينا المتواصل في جذب المنتجين والمخرجين العالميين، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز حيوي ووجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية والعالمية."

وأضاف: "تعتبر هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام أول الجهات التي قدمت مبادرة خصم الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية، باعتبارنا من الجهات الرائدة في الأعمال الإنتاجية والإبداعية مع وجود سجلّ حافل بالإنجازات، وتستند هذه المبادرة إلى أفضل الممارسات العالمية، والتي ستضمن بدورها تعميم المحتوى الفردي في الإمارة على نطاق أوسع."

وأكد ضبيع بأن هذا أول تطور ناتج عن مراجعة شاملة لجميع القطاعات الإبداعية بهدف ضمان تقديم عرض أكثر جاذبية لصناعة مزدهرة في أبوظبي؛ وهي صناعة تساهم بشكل فعال في اقتصاد المنطقة، في ظل التأكيد على أهمية نمو صناعة السينما والإنتاج وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

بدوره علّق سمير الجابري، رئيس هيئة لجنة أبوظبي للأفلام: "استفاد أكثر من 150 عملاً إنتاجياً من برنامج الحوافز منذ إطلاقه في عام 2013، والذي عزّز بدوره الاقتصاد المحلي، وفقاً لما أظهرته الأبحاث بأن مقابل كل درهم يتم دفعه، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد من خلال استضافة إنتاجات واسعة النطاق في الإمارة."

وأضاف: "إن الأعمال الإنتاجية التي تم تصويرها في الإمارة، تساهم أيضاً في توفير فرص تعليمية وتدريبية هائلة للمبدعين الشباب، مما يضمن تعزيز الإنتاجات المحلية في المستقبل، ومع بدء تنفيذ مبادرة برنامج الحوافز في 1 يناير 2025، سيتم مشاركة مزيداً من المعلومات مع قاعدة بيانات صناعة الإنتاج الحالية لدينا."

ومن المتوقع أن يغذي هذا التطور الجديد في أبوظبي منظومة بيئية واسعة النطاق بالفعل، حيث يوفر مزايا مالية معززة بشكل كبير، وأكثر من 800 شركة إعلامية محلية (أكثر من 300 منها متخصصة في الإنتاج)، ومجموعة من المواهب المستقلة تضم 1000 موظف، والشباب الباحثين عن فرص التدريب والتدريب الداخلي، وبرنامج التأشيرة الذهبية الجديد، والتي تكمل جميعها مرافق الإنتاج الجديدة والمتطورة التي تسمى "ستوديوهات twofour54".

عن هيئة الإعلام الإبداعي

تُعدّ هيئة الإعلام الإبداعي بمثابة الجهة الرائدة والداعمة للقطاع الإبداعي الحيوي في إمارة أبوظبي باعتبارها جزءاً من مكتب أبوظبي الإعلامي، حيث تهدف إلى تطوير وتمكين صناعة مستدامة وتعاونية متعددة التخصصات في جميع أنحاء الإمارة، وتجمع بعملها بين منظومة المؤسسات في أبوظبي في قطاعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والمحتوى الرقمي.

تطبق هيئة الإعلام الإبداعي إطارًا تنظيميًا مرنًا وشفافًا يعمل على تبسيط العمليات وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المبادرات والسياسات التي تعمل على تسريع النمو في الصناعة. ومن خلال الاستفادة من التعاون عبر القطاع بأكمله، تعمل الهيئة على تطوير أفضل المرافق والمواهب والفرص في أبوظبي.

كما تشرف هيئة الإعلام الإبداعي على المنظمات الإبداعية الراسخة بما في ذلك إيمج نيشن أبوظبي، ولجنة أبوظبي للأفلام، بالإضافة إلى مبادرات التدريب والتطوير مثل المختبر الإبداعي واستوديو الفيلم العربي.

https://www.cma.gov.ae/

عن لجنة أبوظبي للأفلام

تأسست لجنة أبوظبي للأفلام في عام 2009 وتلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية أبوظبي لتصبح وجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية والإعلامية، حيث تعمل على تعزيز صناعة السينما والتلفزيون في الإمارة من خلال الترويج للإمارة كوجهة عالمية للإنتاج والسينما، وجذب الأعمال والمشاريع السينمائية المحلية والإقليمية والدولية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.film.gov.ae

عن twofour54

تعد twofour54 إحدى شركات مجموعة أدنيك (ADNIC)، وهي مصممة خصيصاً بإنشاء متطلبات أماكن العمل لخدمة المجتمعات الإبداعية المتخصصة بمجال الإعلام والترفيه. وتأسست الشركة عام 2008 واتخذت من إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بهدف تطوير صناعة إعلام وترفيه مستدامة في الإمارة. واليوم تعد twofour 54 مركزاً حيوياً وموطناً لعدد من قادة الصناعة مثل CNN وUnity Technologiesو Ubisoft، فضلاً عن مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية المزدهرةو مما يجعلها جزءاً أساسياً من صناعة الإبداع والإعلام في أبوظبي.

www.twofour54.com

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