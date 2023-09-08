الشارقة: كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن أكثر من 35 شراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية في الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، التي ينظمها يومي 13 و14 سبتمبر الجاري تحت شعار "موارد اليوم... ثروات الغد"، وتسعى إلى تطوير الممارسات والمعايير العالمية في مجال الاتصال الحكومي، وتعزيز رسالة المنتدى وإثراء فعالياته بالرؤى والخبرات المتنوعة لأصحاب التجارب الرائدة في موضوعاته التي تناقش موارد الأمم المختلفة وسبل تحويلها إلى ثروات، وتسلِّط الضوء على حاضر ومستقبل الموارد التي تسهم في تطوير المجتمعات. وقد فتح المنتدى باب التسجيل عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.

الشراكات الاستراتيجية

ومن أجل إثراء فعالياته بالخبرات والآراء المتنوعة، عقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات، ومن ضمنها "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية" التي تشارك في المنتدى من خلال تنظيمها قاعة متخصصة تتضمن 6 فعاليات على مدار يومين، تحت عنوان "نقاشات تنمي مجتمعات" وتستهدف تمكين الأسر والمرأة وتعزيز جودة الحياة والصحة النفسية، والاستراتيجيات الحكومية للاستثمار في رأس المال البشري.

كما تشارك "جامعة الشارقة" كشريك استراتيجي للمنتدى من خلال "مختبر الأخبار" ويضم 9 فعاليات على مدار يومين، وتناقش آليات التغطية الإعلامية وإنتاج التقارير، وطرق إنتاج الرسوم المعلوماتية، وإدارة الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواضيع أخرى ذات صلة بمجال الاتصال والإعلام.

وتشارك "مدينة الشارقة للإعلام (شمس)" بخطاب بعنوان "قوة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاتصال في العصر الرقمي"، يستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي المتزايد في الصناعات المختلفة والتحديات التي تصاحب هذه التطورات التكنولوجية.

وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى في دورته الـ12 كلاً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

المؤسسات المشاركة… من الشباب والريادة إلى المعلومات والأمن السيبراني

وسيحظى خبراء وطلاب هندسة الحاسوب برعاية خاصة من "مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات"، من خلال تنظيم "ملتقى الأمن السيبراني"، الذي يضم 5 محاضرات توعوية تقدم معلومات حول أحدث آليات الحفاظ على المعلومات في عصر المعلومات.

وبجانبها تنظّم "وزارة التغير المناخي والبيئة" خطاباً ضمن ملتقى الاستدامة، تحت عنوان "الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم"، ويركّز على الأمن الغذائي في دولة الإمارات، واستراتيجية الدولة وأبرز ممارساتها في استدامة الأمن الغذائي للسكان.

وتتيح شراكة المنتدى مع "مركز تريندز للبحوث والاستشارات" المؤسسة البحثية المستقلة التي تقدّم مساهمات إيجابية للبحث العلمي، فرصة اطلاع زوار المنتدى على تقريرها "إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم"، كما تنظم ورشة بعنوان "إدارة الثروة في عالم مضطرب: تسخير رأس المال البشري والاستثمار في شباب اليوم" في قاعة "شبابنا ثروتنا".

ويستضيف "مركز الشباب العربي"، مع "منصة ألف للتعليم"، ثلاث جلسات في "ملتقى اللغة العربية"، بهدف تطوير التجربة التعليمية للطلاب، وإطلاع المشاركين على كيفية الاستمرار في تعلم واستخدام اللغة العربية والحفاظ عليها في ظل تداعيات العولمة وتأثيرات ثقافة أسواق العمل.

وإيماناً منها بأن الأطفال واليافعين أهم ثروات المستقبل، تنظم "مؤسسة ربع قرن"، جلستين حواريتين بعنوان "الاستدامة (الموارد الطبيعية والبيئة)" و"رواق - نهاية العالم"، ضمن منصة "شبابنا ثروتنا" خلال يومي المنتدى.

وتنظِّم مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" جلسة ضمن فعاليات "ملتقى الاستدامة" بعنوان "نتائج دراسة أثر الدعم الحكومي على استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، يهدف إلى صقل مهارات الشباب وتمكينهم معرفياً لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتتجدد الشراكة مع "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، في تنظيم "تحدي الجامعات"، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام ضمن فعاليات المنتدى، لتصميم وتقديم مشاريع مبتكرة في الاتصال الحكومي.

وفي سبيل إيجاد منصة رائدة تناقش الخطط الاستراتيجية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، تشارك "دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة" بقاعة متخصصة تنظم من خلالها 7 فعاليات متنوعة تهدف إلى تسليط الضوء على الاستدامة الزراعية، والتنوع البيولوجي، والتعريف بتجربة الشارقة الزراعية وتحديداً في زراعة القمح، ومراعي الشارقة المستدامة، وغيرها من الموضوعات.

وتشارك "دائرة العلاقات الحكومية" في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، كشريك استراتيجي، بهدف تسليط الضوء على دورها في تعزيز التواصل الدولي من خلال 4 جلسات لنقل وتبادل التجارب الدولية الناجحة بمشاركة نخبة من الخبراء وسفراء الدول ضمن قاعة "ربط الأمم.. بناء العلاقات".

وضمن شراكاته المجتمعية، يتعاون المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، مع "إدارة التنمية الأسرية وفروعها"، حيث يضيء على دورها في توفير خدمات وبرامج تنموية للأسر والأفراد في إمارة الشارقة، من خلال تنظيم خطاب بعنوان "اقبل التحدي". وتنظِّم "إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة" ورشة عمل بعنوان "الإعلام الصحي"، وتناقش أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات وترسيخ الوعي الصحي المجتمعي.

بينما تنظم "دائرة شؤون الضواحي والقرى" جلسة حوارية بعنوان "مجالس الضواحي.. همزة الوصل بين الحكومة والمجتمع" تتناول دور مجالس الضواحي في تعزيز التلاحم المجتمعي والتنوع الثقافي.

ويحظى الشباب من خلال شراكة "مجلس الشارقة للشباب" مع المنتدى بفرصة ثمينة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ينظم المجلس عدة جلسات وحلقات منها "دور الشباب في تنمية الاقتصاد"، وحلقة شبابية بعنوان "المواطنة الإيجابية في الإعلام الرقمي"، وجلسة "الأمن الغذائي ودوره في المستقبل".

وفي مجال الابتكار والتسويق لرواد الأعمال، ينظّم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، حلقة مستديرة تحت عنوان "حوارات شراع المجتمعية: التسويق الإبداعي في ريادة الأعمال" التي تناقش تحديات التسويق الإبداعي وسُبل التغلب عليها.

ويحظى المنتدى بشراكات مع مؤسسات أخرى مثل: "مجموعة بيئة"، و"بلدية مدينة الشارقة"، و"أبوليتكل APolitical"، و"المجموعة الدولية للاستشارات"، بالإضافة إلى "طيران الإمارات" كناقل رسمي للمنتدى.

شركاء التدريب

وعلى مستوى الشراكات التدريبية، يعقد المنتدى شراكة مع "فريق الرؤى السلوكية BIT"، الجهة العالمية الرائدة التي تقدم نهجاً مبتكراً في تطبيق العلوم السلوكية في سياقات السياسة والحكومة، وتمثل تلك الشراكة إضافة نوعية لـ30 مشاركاً في "برنامج بناء القدرات"، ويأتي البرنامج تحت عنوان "توظيف الرؤى السلوكية لتحسين إدارة الموارد".

وضمن شركاء التدريب للمنتدى، يبرز "معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار)"، وهي مؤسسة دولية تقدم حلولاً تعليمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات والهيئات، بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار العالمية ودعم الإجراءات على مستوى الدول، وينظم المعهد قبل وضمن فعاليات المنتدى برنامج "الاتصال الفعّال في القطاع الحكومي" الذي يستهدف تنمية المهارات القيادية والاتصالية لدى المشاركين.

ولكل طفل وشاب شغوف بالتعرف على عالم الذكاء الاصطناعي وأسراره، تنظم "مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف" مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي، الذي يعد البيئة الإبداعية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لتعليم وتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي التطبيقية للطلاب والشباب، ويُطرح لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

الشركاء الإعلاميون

يحظى المنتدى بشركاء إعلاميين دوليين وهم "إينكس" و"سكاي نيوز عربية"، إلى جانب الشركاء المحليين، وهم وكالة أنباء الإمارات (وام)، أبوظبي للإعلام، دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر.

#بياناتحكومية

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نبذة عن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023

يمثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أحد أهم المنصات العالمية للحوار وتبادل الآراء بين الخبراء والمتخصصين في مجال الاتصال الحكومي، ويستضيف المنتدى في دورته الـ12 نخبة من المتحدثين والضيوف من مختلف القطاعات والمجالات، الذين يناقشون قضايا تهم المجتمعات والدول في جميع أنحاء العالم، تشمل التحديات الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ويسلط الضوء على دور الاتصال في حلها ومواجهتها، ويهدف المنتدى إلى تطوير مفاهيم وممارسات الاتصال الحكومي، وتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات المعنية بالاتصال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



