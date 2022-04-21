دبي: أعلن الإمارات الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

صافي الربح 342 مليون درهم

62% مقارنة بالفترة ذاتها

من العام السابق

التكاليف

281 مليون درهم

10% مقارنة بالفترة ذاتها

من العام السابق

إجمالي الدخل

652 مليون درهم

14% مقارنة بالفترة ذاتها

من العام السابق

المخصصات

30 مليون درهم

72% مقارنة بالفترة ذاتها

من العام السابق

صافي هامش الدخل الممول 2.90%

نسبة التكلفة إلى الدخل 43.0%

نسبة التمويلات منخفضة القيمة

7.6%

نسبة الشق الأول من الأسهم العادية

17.7%

أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2022:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل وانخفاض المخصصات

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول

بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 72% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

بنسبة 72% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ارتفع صافي الربح ليصل إلى 342 مليون درهم

ليصل إلى 342 مليون درهم بلغ صافي هامش معدل الربح 2.90%

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

لايزال إجمالي الأصول يحافظ على مكانته الراسخة، حيث وصل إلى 70.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية العام 2021

يحافظ على مكانته الراسخة، حيث وصل إلى 70.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية العام 2021 بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 45.2 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 6% عن نهاية العام 2021

45.2 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 6% عن نهاية العام 2021 بلغت ودائع المتعاملين 51.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 9% عن نهاية العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 80% من إجمالي الودائع

51.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 9% عن نهاية العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 80% من إجمالي الودائع جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.6% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 117.6%

تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.6% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 117.6% رأس المال : تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.7% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.8%، مركز رأس المال القوي للمصرف

تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.7% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.8%، مركز رأس المال القوي للمصرف بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88%، وهي لاتزال ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن الأداء القوي الذي تمكّن الإمارات الإسلامي من تحقيقه في الربع الأول من عام 2022. فقد نما صافي أرباح المصرف بنسبة 62٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 342 مليون درهم، مدعوماً بنمو بنسبة 14٪ في الدخل وتحسن بنسبة 72٪ في المخصصات.

وفيما تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً إقتصادياً أكبر، تشهد ثقة العملاء أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد انعكس هذا في زيادة الإقبال على منتجات الأفراد، وزيادة الإنفاق باستخدام البطاقات، ونمو ودائع العملاء بنسبة 9٪.

لقد كان من دواعي فخرنا المشاركة في إكسبو 2020 دبي، الحدث الأهم والأبرز في الدولة والعالم العربي. كما أن استعراض رؤيتنا التطلعية الرائدة لمستقبل الخدمات المصرفية العالمية من خلال تواجدنا في الموقع "الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي"، أتاح لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم استكشاف تجربة معارض مصرفية مبتكرة ومستقبلية قائمة على المفاهيم المتنوعة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور.

وبصفتنا في طليعة المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة، نفخر بدعم الاكتتاب في الطرح العام الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو إحدى أكبر وأهم عمليات الإدراج في المنطقة.

واصل الإمارات الإسلامي دعمه للمحتاجين من خلال المساهمة بمبلغ قدره 51 مليون درهم في عام 2021 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري. وسيواصل المصرف دعمه لعدد من المؤسسات الخيرية والقضايا المستحقة في عام 2022، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

استمرت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي في الحفاظ على قوتها من خلال تحقيق نمو بنسبة 8٪ في إجمالي الأصول خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 70.1 مليار درهم، مما يشير إلى قوة إمكاناتنا التشغيلية ونهج إدارة المخاطر التحوطي لدينا.

ارتفع إجمالي الدخل للربع بنسبة 14٪ ليصل إلى 652 مليون درهم، في حين نمت تمويلات العملاء بنسبة 6٪ لتصل إلى 45.2 مليار درهم. ونحن لانزال نواصل الاستثمار بهدف توسيع نطاق حضورنا وبصمتنا.

تأتي نتائجنا القوية انعكاساً لسعينا الدؤوب إلى توفير حلول مالية مبتكرة لعملائنا وإحداث نقلة نوعية في تجربة خدمة العملاء عموماً.

تماشياً مع رؤيتنا في أن نكون المصرف المتوافق مع أحكام الشريعة الأكثر ابتكاراً لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا، يأتي الإمارات الإسلامي في الصدارة من حيث تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية الأكثر تطوراً. وبدورنا، سنواصل لعب دور ريادي في قطاع الصيرفة الإسلامية، مما يساعد على تعزيز رواج وانتشار المنتجات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان للنجاح الذي حققه معرض إكسبو 2020 دبي أثراً كبيراً على تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، وبصفته الشريك المصرفي الإسلامي الرسمي للمعرض، يفخر الإمارات الإسلامي بدعم هذا الحدث.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و190 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

هاتف: 971 4 4397430

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

إبراهيم سويدان

نائب رئيس أول - رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

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