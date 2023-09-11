لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الإماراتي

• البنك يساهم بشكل كبير في تمويل ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة

• تكريم البنك إقليمياً لدعمه أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة

• نموذج الخدمة الهجين والفريد من نوعه لدى البنك يتيح إمكانية الوصول المجاني إلى أفضل المنصات الرقمية المدعومة بأكبر شبكة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن زيادة تسهيلات الإقراض المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي. يأتي ذلك تماشياً مع تركيز البنك على دعم هذا القطاع ودوره المهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وباعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة، لطالما حرص بنك الإمارات دبي الوطني على دعم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للدولة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم إدارة الخدمات المصرفية للأعمال لدى البنك بشكل كبير في تمويل هذه الشركات دعماً لاحتياجات رأس المال العامل لديها. كما قام البنك بفتح أكثر من سبعة آلاف حساب تجاري جديد لها مع باقات حسابات تتضمن مجموعة من المزايا والفوائد لأصحاب الأعمال وكياناتهم.

وترتكز العروض الفريدة التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة على نموذج خدمة متميز، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية الوصول المجاني إلى منصاته الرقمية، التي تعتبر الأفضل ضمن فئتها، المدعومة بالخدمات الاستشارية من خلال شبكة فروع متنامية عبر الممرات التجارية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.

ونظراً لمساهمته في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً ضمن جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من "ذا ديجيتال بانكر". وحصد البنك جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط"، تقديراً لجهوده في توفير منتجات ذات قيمة مضافة وخدمات رقمية مبتكرة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة والمنطقة عموماً.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يندرج تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني. ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل مجلة ’ذا ديجيتال بانكر‘، فهذا يدعم مكانتنا كمجموعة رائدة في القطاع المصرفي عبر المنطقة، كما يعكس جهودنا الحثيثة في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: "يكمن نجاحنا الأكبر في استقطاب المزيد من العملاء، حيث أصبحت واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل الآن مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يدل على نجاح عروضنا وخدماتنا. وبما أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي، سنواصل تقديم المزيد من الأدوات المبتكرة التي تمكن رجال الأعمال والشركات على اختلاف أحجامهم من إدارة أعمالهم بنجاح".

وتتبنى الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني نهجاً شاملاً وقائماً على الحلول مع باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تمكن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق النمو والازدهار – بدءاً من الحسابات ووصولاً إلى المعاملات، ومن التسهيلات إلى الاستثمار، ومن إدارة النقد إلى المدفوعات. ويوفر النهج الفريد الذي يتبعه البنك للعملاء إمكانية الاختيار بين الخدمات المصرفية الرقمية المريحة أو زيارة مراكزه وفروعه المكرسة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شخصياً. ومن خلال مراكزه المخصصة، يوفر البنك لعملائه من هذه الشركات إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات الاستشارية عبر مديري العلاقات المتمرسين بالإضافة إلى الخدمات الرقمية الحائزة على جوائز، بما في ذلك منصتنا العالمية الرقمية لإدارة النقد "بيزنس أونلاين" businessONLINE.

كما توفر الخدمات المصرفية للأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني حلاً شاملاً ومتكاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تلبي جميع متطلبات أعمالهم من خلال توفير العديد من المنتجات والخدمات عبر الممرات التجارية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ، مما يجعله البنك المفضل للعملاء من هذه الشركات.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

أكشاتا دار

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: Akshata.Datar@bcw-global.com