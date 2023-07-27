بلغ صافي دخل البنك السعودي الأول قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال النصف الاول من 2023 مبلغ3,991 مليون ريال سعودي بزيادة بنسبة 61٪ مقارنة بالنصف الأول لعام 2022.

بلغ إجمالي دخل العمليات البنك السعودي الاول للنصف الأول من 2023 نحو 6,284 مليون ريال سعودي بارتفاع 48% مقارنة بالنصف الاول من 2022.

بلغت قروض وسلف عملاء البنك السعودي الأول خلال النصف الأول من 2023 نحو 199 مليار ريال بارتفاع 8٪ مقارنة بالربع الرابع من 2022.

بلغت ودائع عملاء البنك السعودي الأول خلال النصف الأول من 2023 نحو 223 مليار ريال بارتفاع 4٪ مقارنة بالربع الرابع من 2022.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن البنك السعودي الأول نتائجه المالية لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.

حقق البنك السعودي الأول صافي دخل قدره 3,314 مليون ريال سعودي ، ما يمثل زيادة بنسبة 59٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغ إجمالي دخل العمليات 6,284 مليون ريال سعودي ، بزيادة قدرها 48٪ عن العام الماضي. وبإظهار أداء قوي ، تجاوز إجمالي محفظة القروض وسلف العملاء 200 مليار ريال سعودي للمرة الأولى في تاريخ البنك.

شهدت مصرفية الشركات والمؤسسات في البنك السعودي الأول نموًا بنسبة 9٪ في قروض وسلف العملاء عبر العديد من القطاعات ، كما نمت محفظة الرهن العقاري ، وهي جزء أساسي من استراتيجية التنويع في البنك السعودي الأول ، بنسبة 10٪ خلال الفترة.

ارتفعت ودائع العملاء إلى 223 مليار ريال سعودي ، بزيادة 4٪ مقارنة بالربع الرابع 2022 و 7٪ مقارنة بالنصف الأول 2022 ، وبلغ صافي سلف العملاء في النصف الأول 199 مليار ريال سعودي ، بزيادة قدرها 8٪ عن الربع الرابع 2022. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت حقوق المساهمين البنك السعودي الأول بنسبة 5٪ عن النصف الأول 2022 لتصل إلى 57 مليار ريال.

صرحت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول: " يُظهر الأداء المالي للبنك نجاح استراتيجيتنا التحويلية ، والتي لا نزال ملتزمين بتحقيقها ".

وأضافت: " استمر تحول البنك السعودي الاول في ظل مستوى عالٍ من الدعم المستمر لعملائنا في قطاع الأفراد والشركات والمؤسسات. تنمو البيانات المالية للبنك السعودي الاول تماشياً مع خطط التحول الخاصة به ، حيث تقدم الأساسيات المالية الأساسية".

واختتمت: "يفخر مجلس الإدارة بزملائنا وفريق الإدارة العليا في البنك ، ونحن ممتنون لعملهم الجاد والتزامهم بتحقيق هذه النتائج القوية. نحن فخورون أيضًا بشراكتنا الإستراتيجية مع HSBC. بالنيابة عن مجلس الإدارة ، أود أن أشكر البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المالية والهيئات الحكومية الأخرى على دعمهم المستمر والثابت ".

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عن البنك السعودي الأول – SAB:

البنك السعودي الأول (البنك السعودي البريطاني ـ ساب، سابقاً) هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويعود تاريخه في المملكة إلى ما يقرب من 100 عام، ومنذ ذلك الحين يعتبر شريكًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة. يقدم البنك السعودي الأول خدمات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة بالإضافة إلى ريادته في مجال الابتكار والرقمنة وتبني معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. يعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ولها شراكة إستراتيجية مع اتش اس بي سي. رأسمال البنك المدفوع 20,5 مليار ريال سعودي.