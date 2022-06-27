بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 524 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 127 مبايعة للأراضي بقيمة 520 مليون درهم و397 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 874.71 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 990.24 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 308.2 مليون درهم و92 رهونات فلل وشقق بقيمة 682.04 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 289 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 194 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 834.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 171 مليون درهم وأخري في منطقة الحمريه بقيمة 155 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية