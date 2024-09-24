

برامج أكاديمية متخصصة تواكب مستهدفات أجندة D33

دبي : التحق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى، ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد اجتيازهم المعايير والشروط المحددة للبرامج، حيث تم استلام ما يزيد عن 500 طلباً، وإجراء مقابلات لنحو 100 مرشحاً وقبول 32 منهم.

وتُقدم جمارك دبي التوجيه والدعم للطلاب ولموظفيها لمواصلة التعليم في التخصصات الأكاديمية النوعية بهدف تأهيلهم وتدريبهم للعمل في المجال اللوجيستي والجمركي، حيث يكتسب الطلاب من خلال البرامج الدراسية فهماً شاملاً لإدارة الأعمال والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الامداد.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نحن سعداء بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي ببرامجنا الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. توفر هذه البرامج فرصًا للشباب لإثبات جدارتهم واكمال إعدادهم للانضمام لسوق العمل. لقد أصبح التوطين أولوية بالغة الأهمية بسبب فوائده الاقتصادية والاجتماعية، وتتواصل جهودنا لقطع خطوات ملموسة في هذا التوجه الاستراتيجي، كما أننا متفائلون بأنه في المستقبل القريب، ستحقق دبي ودولة الإمارات معدلات توطين متقدمة."

وأثنى سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، على الشباب المواطنين المنتسبين للبرنامج وحثهم على مواصلة التفوق العلمي والسعي لاكتساب المعارف من مختلف مصادرها و الارتقاء بمؤهلاتهم العلمية و خبراتهم المهنية، لتعزيز مسارهم الوظيفي ، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل وفق رؤية راسخة لتشجيع المواطنين عبر تنمية وتطوير مستواهم الأكاديمي، حيث تعد الدائرة رائدة في مجال إطلاق البرامج التدريبية التخصصية للراغبين بإتمام دراستهم في مختلف مجالات القطاع الجمركي واللوجستي وكذلك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهما، والمساهمة الفاعلة في بناء جيل يدرك أهمية العمل المهني في تحقيق التنمية المستدامة بما يواكب أجندة دبي الاجتماعية .

وتشمل برامج المنح الدراسية التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين برنامج البكالوريوس في "التجارة العالمية والجمارك واللوجستية" لخريجي الثانوية العامة وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال والتجارة الرقمية وإدارة سلسلة الإمداد. من جانبه قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: "نبارك بدء العام الدراسي لمنتسبي برامج المنح الدراسية التي وفرتها جمارك دبي، إيماناً منا بدورنا كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، نسعى إلى إعداد الكوادر الشابة لتولي زمام القيادة في مختلف القطاعات، مشيراً أن جمارك دبي ساهمت في إعداد وتصميم البرامج برامج المنح الدراسية والتي تمنح المنتسبين فرصة لمواصلة تعليمهم بمسارات متخصصة تتماشى مع أدوارهم الوظيفية، حيث عملت الدائرة بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية على تفعيل الآليات التي تحقق معايير اختيار المنتسبين وتصنيفهم حسب المسار التعليمي المتوافق مع مؤهلاتهم، ب بالإضافة إلى الالتزام باستقبال المبتعثين الملتحقين في برنامج التدريب الميداني وتوجيههم وتدريبهم وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم.

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