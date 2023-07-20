التوجيه في تنمية القدرات الخاصة والمهنية المقرون بتدريب المهارات الشخصية الأساسية يعطي 31 موهبة نسائية شابة وطموحة أفضلية في إطلاق مسيرتها

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة– أكملت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، برنامجًا تدريبيًا سابعًا في الاستعداد المهني لدى المواهب الإماراتية الشابة، في إطار برنامج "سبل التطور" Pathways to Progress الخاص بمؤسسة سيتي الاجتماعية.

خضعت الدفعة المتخرجة حديِثًا التي تضم 31 شابة إماراتية إلى أسبوعين من التدريب الصارم والمصمم أساسًا لتمكينهن من مجموعة من المهارات المهنية المتينة والأساسية من أجل الانخراط في سوق العمل الإماراتي التنافسي.

تمّ جمع التدريب في المهارات الشخصية الحيوية، بما فيها قدرات التواصل بين الأفراد، وحل المشاكل، والتفاوض، وخدمة الزبائن، بجلسات إعدادية في كتابة السيرة الذاتية والاستعداد لإجراء مقابلة عمل ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت المشاركات على توجيه في تنمية القدرات الخاصة والمهنية حيث تم تناول محاور مرتبطة بتحديد الأهداف، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، فضلًا عن مهارات أخرى تعتبر مرجعية للنجاح المستقبلي في مكان العمل.

تقول مديرة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في الإمارات العربية المتحدة، ديما نجم: "يعتبر التمتع بمجموعة واسعة من المهارات ضروريًا للنجاح المهني في سوق العمل التنافسي. وتجمعنا شراكة مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة منذ العام ٢٠١٨ من أجل دعم المواهب الإماراتية الشابة في تنمية مهاراتهم المهنية والشخصية لينطلقوا في مسيرة مهنية مكافئة ومتطورة. حتى يومنا هذا، استفاد أكثر من ١٣٠ شابًا وشابة من البرنامج الذي يحظى أيضًا على دعم مؤسسة سيتي الاجتماعية، ونحن نستمر بالتواصل مع الشبان والشابات الذين يستعدون لاتخاذ خطواتهم المهنية الأولى".

تم تصميم هذا البرنامج بدقة فائقة لتوجيه الشباب في المراحل الأولى من تنمية المسيرة المهنية من خلال التركيز على تمكينهم من مجموعة من المهارات الفنية والمهنية المطلوبة بشدة لدى أصحاب العمل.

وتضيف نجم في هذا الخصوص: "إن المهارات الشخصية مهمة جدًا لجميع الموظفين، ومدراء الأقسام والمدراء التنفيذيين لأنها تعزز العمل الجماعي وتحرّك الفعالية وتساهم في تحفيز الإنتاجية. فهي تحمل الأهمية نفسها كالمهارات الفنية، ولذلك يشدد رب العمل على توظيف المهارات المتدربة في القدرات الشخصية. في مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، نلاحظ توجهًا لدى الشركات التي تسعى لتنفيذ برامج تدريبية هادفة مصممة لتعزيز مستوى المتخرجين الموظفين حديثًا وتحسين أدائهم."

تشدد المديرة التنفيذية لمصرف Citibank N.A. في الإمارات العربية المتحدة على أهمية هذا البرنامج التدريبي شمسه الفلاسي قائلة: "يسرنا اليوم أن نرى أن شراكتنا مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة قد ساعدت مجموعة موهوبة من الشابات الإماراتيات كي تصبح كل منهن مستعدة للعمل وللحصول على الوظائف التي تسمح لهن بالنجاح في مساعيهن المستقبلية. إن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة سيتي الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف تندرج ضمن التزام مصرف سيتي في الإمارات العربية المتحدة بتمكين المهارات المحلية الشابة وبإنشاء فرص اقتصادية ينجح فيها الشباب الإماراتيون."

انعقد حفل التخرج اليوم في مقر دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، وشاركت المتخرجات الخبرة التدريبية والمكتسبات التعليمية التي حصلن عليها، ثم منحت مديرة إدارة التوطين في دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة آمنة الشحي إفادة حضور لكل من المشاركات.

وأشارت الدائرة بأن برنامج "مهارات الاستعداد للعمل" يعكس التزام الدائرة بتشجيع التوطين ودعم المواهب الوطنية في سوق العمل، كما ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي يواجهونها اليوم في بيئة العمل حيث أن البرنامج سيقدم فرصة مناسبة للشباب لتحسين قدراتهم وزيادة فرص الحصول على وظائف مناسبة.

بعد إطلاق مبادرة نافس في العام ٢٠٢١، تم تعديل قانون التوطين في القطاع الخاص، وأضيفت أحكام في العام ٢٠٢٣ تنص أنه على الشركات التي يعمل لديها أكثر من ٥٠ موظفًا أن تلتزم بزيادة نسبة الموظفين الإماراتيين لديها إلى ٢٪ من مجمل الموظفين، ما جدد اهتمام أصحاب العمل بتوظيف اليد العاملة المحلية المحترفة.

تلتزم مؤسسة التعليم من أجل التوظيف بالتواصل مع شركائها الحاليين وبرصد شركاء محتملين من أجل دعم الحكومة الإماراتية والشباب الإماراتيين من خلال توفير دورات تدريبية في المهارات المهنية لتسهيل المرحلة التوظيفية الانتقالية ولمساعدة الشركات في إيجاد أفضل المهارات الإماراتية المتوفرة في السوق.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

التعليم من أجل التوظيف شبكة رائدة لتوظيف الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعمل المؤسسة على تزويد الشباب بالتدريب والمهارات المطلوبة في سوق العمل ليحصلوا على الوظائف والدعم في إنشاء مشاريعهم الخاصة والوصول إلى الطريق الصحيح للتوظيف. منذ عام 2006، تعمل المؤسسة من خلال مكاتب محلية في كل من مصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس والسعودية واليمن، وبدعم من مقراتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والإمارات العربية المتحدة، حيث عقدت الشراكات لربط أكثر من 150,000 شاب وشابة بجهات العمل فيما دعمت 3200 جهة توظيف تسعى لتعيين أصحاب المواهب المتميزة من الخريجين الجدد. تمثل الشابات أكثر من 55% من إجمالي خريجي برامج مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، مما يعكس تركيزها بشكل خاص على دعم دخول المرأة إلى سوق العمل. لمعرفة المزيد الرجاء زيارة الرابط www.efe.org ومتابعة EFE_Global@ و EFE_UAE@

نبذة عن مؤسسة سيتي الإجتماعية:

تعمل مؤسسة سيتي الإجتماعية على تعزيز التقدم الاقتصادي وتحسين حياة الناس في المجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم. ونحن نستثمر في الجهود التي تعمل على زيادة الشمول المالي، وتحفيز فرص العمل للشباب، وابتداع طرق جديدة لبناء مدن نابضة بالحياة اقتصادياً. وتستفيد مؤسسة سيتي الإجتماعية من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها مجموعة سيتي المصرفية ويزخر بها موظفيها لتحقيق رسالتها ودفع عجلة القيادة الفكرية والإبداع بما يساعدها على تحقيق تصور متكامل للعمل الخيري القائم على المنح المالية وجهود موظفيها المتعددة النواحي. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: .www.citifoundation.com

دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة

تُعد دائرة الموارد البشرية إحدى الدوائر الداعمة للآلية الحكومية التي تنتهجها حكومة رأس الخيمة، وهي تشرف على الموارد البشرية في الحكومة من خلال تطبيق قانون الموارد البشرية وقواعده وأنظمته.

أُسست دائرة الموارد البشرية في العام 1971 بناءً على المرسوم الأميري رقم 3 الصادر بموجب قرار من حاكم رأس الخيمة. بعد ذلك، أُطلِق على الدائرة اسم "دائرة شؤون الموظفين العامة"، قبل أن يتغير ليصبح "دائرة الخدمة المدنية" بموجب قرار من ولي العهد ونائب الحاكم في رأس الخيمة في العام 2008، ولاحقاً في العام 2013، تغّير اسم الدائرة ليصبح "دائرة الموارد البشرية" وفقاً لقانون الموارد البشرية الصادر عن حاكم رأس الخيمة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة http://www.hr.rak.ae أو متابعتنا HR_RAK@