بعد أن تقدمت المتبرعين للمبادرة الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين والفقراء في 50 دولة

إبراهيم بوملحة: المؤسسة عززت مساهمتها في مبادرة "المليار وجبة" استجابة للحراك المؤسسي والمجتمعي الشامل الذي أحدثته

إبراهيم بوملحة: المبادرة بعملياتها الداعمة للمحتاجين حول العالم امتداد لمسيرة عمل إنساني وخيري مستمرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة

المؤسسة ستتولى توزيع كل المعونات الغذائية التي يوفرها مبلغ 11 مليون درهم الإضافي الذي تبرعت به لمبادرة "المليار وجبة"

المؤسسة شريك تشغيلي رئيسي في تنفيذ عمليات "المليار وجبة" في الدول التي تعمل فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رفعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مساهمتها في مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة، إلى 31 مليون درهم، بعد تبرعها بمبلغ 11 مليوناً يضاف إلى 20 مليون درهم كانت قد قدمتها عشية انطلاق الحملة الإنسانية الأشمل من دولة الإمارات لتوفير العون الغذائي للمحتاجين والفقراء والأقل حظاً في 50 دولة.

وستتولى المؤسسة أيضاً كامل عمليات التوزيع للمواد الغذائية والطرود التموينية التي يوفرها تبرعها الإضافة بقيمة 11 مليون درهم، وذلك بالاستفادة من شبكة عملياتها الميدانية واللوجستية المتقدمة في مجال العمل الخيري والإنساني في العديد من دول العالم وخاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.

وكانت المؤسسة في مقدمة المساهمين في مبادرة المليار وجبة لدى فتح باب التبرعات للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني مطلع شهر رمضان هذا العام.

استجابة للحراك الخيري الشامل

وأكد سعادة إبراهيم بوملحة، مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المؤسسة التي تمثل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس

مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "، في استدامة العمل الخيري وتوسيع أثره إلى أبعد مدى، ترفع مساهمتها في مبادرة "المليار وجبة" استجابة للحراك المؤسسي والمجتمعي الشامل الذي أحدثته وتفاعلاً مع تدفق التبرعات تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الجميع للمشاركة في هذا الالتزام الإنساني من الإمارات إلى المحتاجين في العالم.

وقال سعادته إن مبادرة المليار التي توفر في شهر العطاء والإحسان والخير شبكة أمان غذائي للمحتاجين والجوعى والمعسرين حول العالم، وخاصة من الفئات الضعيفة كالأطفال واللاجئين والنازحين، هي امتداد لمسيرة عمل إنساني وخيري مستمرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني وتوفر للأيادي البيضاء من مجتمع الإمارات سلسلة متصلة من المبادرات الإنسانية التي تنقذ من هم بحاجة.

ولفت سعادته إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها وبكامل جهود كواردها الحريصين على الوصول إلى المحتاجين حيثما كانوا بالدعم المباشر الذي يوفر لهم شبكة أمان هم في أمسّ الحاجة إليها، بالاعتماد على شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة التي بنتها على مدى سنوات طوال من العمل الإنساني المؤسسي المنظم.

شريك تشغيلي رئيسي

وتمثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أيضاً شريكاً تشغيلياً رئيسياً لمبادرة "المليار وجبة"، حيث تتولى تنفيذ عمليات التوزيع للمواد الغذائية والطرود التموينية في الدول التي تنشط فيها المؤسسة، خاصة في القارتين الآسيوية والإفريقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية العاملة على الأرض فيها.

التبرعات مستمرة

وتواصل مبادرة "المليار وجبة" تلقي التبرعات من الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي لإغاثة الفئات الأقل حظاً والمساهمة في مواجهة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وتستقبل "المليار وجبة" التبرعات والمساهمات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، والاشتراك الشهري بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" في الدولة، والتبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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