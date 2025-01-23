المنامة: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم زيادة أجور 31 موظفاً بحرينياً في فندق ومنتجع "آرت"، وذلك من خلال برنامج زيادة الأجور والذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات على زيادة أجور الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ويساهم في رسم خطط واضحة لنموهم وتطورهم الوظيفي.

ويأتي دعم فندق ومنتجع "آرت" تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) قائلاً: "يثري هذا الدعم قطاع الضيافة كأحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني والذي يوظف أكثر من 30 ألف موظفاً في مختلف الأدوار والتخصصات، كما يوفر فرص عمل متنوعة للكفاءات المحلية.” وأضاف: "نواصل دعمنا للمؤسسات في جميع القطاعات والمراحل التنموية الراغبة في توفير فرص التوظيف والتطور الوظيفي للكفاءات المحلية مما يسهم ايجاباً في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة."

ومن جانبه قال السيد رامز نعمة المدير العام لفندق ومنتجع "آرت": " فخورون بدعم 31 موظفاً بحرينياً من ذوي الخبرة والكفاءة وذلك من خلال دعم تمكين والذي ساهم بشكل او بآخر في تعزيز فرص النمو للكفاءات المحلية وترسيخ الولاء المؤسسي لدى الموظفين العاملين معنا. فمن خلال برنامج زيادة الأجور، استفاد أكثر من 63% من الموظفين البحرينيين بفندق ومنتجع "آرت" وسنواصل التزامنا في تعزيز ناصب البحرينيين وتوليهم مناصب قيادية وإدارية."

يُعد فندق ومنتجع "آرت" في جزر أمواج من أبرز الوجهات السياحية في البحرين ويلبي احتياجات العائلات والأفراد. حيث يضم الفندق شاطئ خاص يعد الأكبر في مملكة البحرين، حمامات سباحة، مطاعم عالمية، وناديًا صحيًا يقدم خدمات راقية، مما يضمن تجربة استثنائية للضيوف. ويتميز الفندق بالتزامه بدعم الكوادر الوطنية، حيث يشغل البحرينيون نسبة كبيرة من الوظائف القيادية والإدارية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم بالتعاون مع برامج "تمكين" المتعددة.

وقد طرح صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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