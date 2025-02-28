دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تحقيق زيادة قياسية بنسبة 31% في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، حيث تم منح التراخيص لـ 135 كيانًا جديدًا، مما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900. ويعكس هذا النمو الاستثنائي التزام سلطة دبي للخدمات المالية الراسخ بتعزيز قطاع الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، من خلال ترسيخ معايير تنظيمية صارمة، ودعم منظومة مالية متنوعة ومتطورة، بما يعزز مكانة المركز كوجهة مالية عالمية تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.

في عام 2024، منحت سلطة دبي للخدمات المالية التراخيص لـ 946 فردًا وسجلت17 مزودًا للخدمات المؤسسية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال، مما يعكس اتجاهًا واضحًا للنمو والثقة المتزايدة في الإطار التنظيمي للسلطة. ويؤكد الارتفاع في عدد التراخيص الممنوحة الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي للخدمات المالية في دعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.

وتعكس إنجازات سلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز سوق مالية متطورة، وآمنة، وتنافسية على المستوى العالمي. وانطلاقًا من دورها كمؤسسة تنظيمية رائدة، تواصل السلطة ترسيخ أعلى معايير الحوكمة من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية، وتقديم الإرشادات والإشراف الفعّال، مما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمحور مالي عالمي. وفي إطار التزامها بصون نزاهة السوق، تواصل السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية حازمة لضمان الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وحماية السمعة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ الثقة في المنظومة المالية ويعزز استدامتها على المدى البعيد. في عام 2024، عقدت سلطة دبي للخدمات المالية 23 جلسة توعوية وأربعة لقاءات، مما يعزز تواصلها المستمر مع الشركات الخاضع للتنظيم وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع.

وبهذا الصدد قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "يعكس النمو الاستثنائي في عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، والذي رفع إجمالي الكيانات المسجلة إلى أكثر من 900، المكانة الراسخة لسلطة دبي للخدمات المالية ودورها المحوري في تعزيز بيئة مالية قوية ومتطورة. هذا التقدم هو ثمرة التزام السلطة بتمكين الشركات، سواء الناشئة أو الراسخة، من النمو والازدهار ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوازن. وستواصل السلطة جهودها الحثيثة لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية."

بناء مستقبل مرن وشامل يتجاوز نطاق الأطر التنظيمية

يرتكز التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالشفافية والمشاركة على نهج يتجاوز نطاق الإشراف التنظيمي، ليعزز المرونة والاستدامة والتطوير المستمر، مما يضمن بقاء المنظومة المالية في دبي في طليعة الابتكار والاستعداد للمستقبل. تُشكّل تنمية المواهب أولويةً رئيسية للسلطة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الكوادر الإماراتية من خلال مبادرات متخصصة تُزوّدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتميّز في مجال التنظيم المالي، وترسيخ دورهم في تعزيز القطاع المالي وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف فاضل العلي: "إن ترسيخ بيئة حاضنة تُحفّز الكوادر الإماراتية على التميز والريادة ليس مجرد استثمار في القدرات الوطنية، بل هو حجر الأساس لخلق فرص مستدامة طويلة الأمد، تعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي، وتسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الإمارات."

من جانبه قال علي الريس، المدير المشارك في إدارة الترخيص وخريج برنامج "قادة الغد التنظيميون" التابع للسلطة: "نؤمن في سلطة دبي للخدمات المالية بأن نهجنا القائم على الشراكة مع الجهات المعنية يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع المالي. ومن خلال تحقيق التوازن بين الابتكار، والنمو المستدام، والمسؤولية المجتمعية، نعمل على ترسيخ منظومة مالية متكاملة تعزز ازدهار المؤسسات المالية، وتدعم المجتمعات التي تخدمها."

من خلال نهجها الاستراتيجي الواضح المُرتكز على الشفافية والتفاعل المستمر، تواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بدعم مستقبل مالي متطور في مركز دبي المالي العالمي، ودبي، ودولة الإمارات بشكل عام، حيث يشكل التقاطع بين الابتكار المالي والاستدامة قوة دافعة نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولية.

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم مزاولتها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية متخصصة أنشئت لهذا الغرض في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تُنظم سلطة دبي للخدمات المالية وتُشرف على شركات الخدمات المالية والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. ويشمل ذلك مديري الأصول، البنوك، خدمات الحفظ والوصاية، متداولي عقود السلع الآجلة، مدراء الصناديق، أعمال التأمين وإعادة التأمين، ومتداولي الأوراق المالية، وشركات التكنولوجيا المالية. السلطة تُمارس الرقابة على البورصات ومنصات التداول فيما يتعلق بسلوكيات مزاولة العمل والأغراض التحوطية، بما يشمل الإشراف على بورصة الأوراق المالية الدولية (ناسداك دبي) وبورصة لتداول مشتقات السلع العالمية (بورصة الخليج للسلع). كما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها داخل مركز دبي المالي العالمي. لمزيد من المعلومات عن سلطة دبي للخدمات المالية، الرجاء زيارة الموقع الشبكي للسلطة.

تم تعيين السيد/ فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية في شهر يونيو 2021، حيث كان قد انضم إلى عضوية المجلس في عام 2008. وقبل ذلك، شغل السيد/فاضل منذ عام 2017 العديد من المناصب العليا في بنك أبوظبي الأول، وفي عام 2021 تولى مهام نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة. قبل الانضمام إلى بنك أبوظبي الأول، شغل السيد/فاضل منصب الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وهي مجموعة عالمية بأصول تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي عبر 21 بلداً ومصالح في 13 قطاع اقتصادي، حيث قام بقيادة عملية إعادة الهيكلة المالية لمجموعات الاستثمار في دبي القابضة، وقيادة نموذج الأعمال الجديد لها بصفتها مستثمراً استراتيجياً. بدأ السيد/فاضل مسيرته المهنية في سيتي بنك عام 1989، وغادر البنك بصفة رئيس التوزيع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل الانضمام لدبي القابضة عام 2004. السيد/فاضل هو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة إمكان ووترفرونت في المغرب، ونائب رئيس مجلس إدارة ويو بنك ش.م.ع. (Wio Bank)، وعضو في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر.

تخرج السيد/ علي الريس من برنامج "قادة الغد التنظيميون" التابع لسلطة دبي للخدمات المالية، وهو برنامج فريد يهدف إلى إعداد الجيل القادم من الخبراء التنظيميين، وتعزيز مهارات القيادة والابتكار في قطاع الخدمات المالية. انضم السيد/ علي الريس إلى السلطة من خلفية أكاديمية في الحكومة والعلاقات الدولية، مع تركيز على مكافحة الإرهاب، والأمن العالمي، وحلول السياسيات، إلى جانب حصوله على دبلوم في التجارة والتمويل. يشغل السيد/ علي الريس حالياً منصب مدير مشارك في إدارة الترخيص لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

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