ارتفاع كبير في صافي أرباح عام 2021 يصل إلى 10.1 مليار درهم إماراتي

الميزانية العمومية تحافظ على مرونتها مع بقائها في مستوى أعلى من 1 تريليون درهم إماراتي

دبي أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد حققت إيرادات بلغت 169.4 مليار درهم إماراتي وسجلت صافي أرباح بقيمة 10.1 مليار درهم إماراتي، ويعكس ذلك ارتفاع كبير عن العام الماضي ودلالة على أن قطاع الأعمال سارع في التعافي.

بلغت قيمة الإيرادات 169.4 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 24.5 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز، وتسارع النشاط في قطاع النقل، وكذلك الزخم القوي في القطاعات الأخرى تزامناً مع التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية. كما لعب إكسبو 2020 دبي دوراً جوهرياً في التعافي الذي شهده اقتصاد دبي بشكل عام.

سجلت المجموعة صافي أرباح قدرها 10.1 مليار درهم إماراتي، ما يدل على انعكاس إيجابي كبير في الربحية يرافقه تحسّن في جميع القطاعات، والأمر الذي ساعد بشكلٍ أساسي هو نمو الإيرادات، والضبط الصارم للتكاليف، وانخفاض المخصصات في قطاعات البنوك والعقارات والضيافة. كما ساهمت عمليات إنتاج الألمنيوم بشكلٍ فعلي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

بلغت صافي الأرباح العائدة لحاملي الأسهم 5 5.مليار درهم إماراتي.

استطاعت الميزانية العمومية أن تبقى على مستوى أعلى من 1 تريليون درهم إماراتي، مع انخفاض الأصول والمديونيات بنسبة 1 في المائة لكل منها إلى 1,101.1 مليار درهم إماراتي، و862.7 مليار درهم إماراتي على التوالي. ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى انخفاض الأرصدة المصرفية مقابل نمو الأرصدة التشغيلية غير المصرفية، واتباع نهج متحفظ في الإنفاق الرأسمالي.

تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 190.6 مليار درهم إماراتي.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "شهدت مجموعة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في عام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم نشاط أعمالها واستعادة ربحيتها. في حين تم إحراز تقدم جيد في مطلع العام على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن متحور فيروس كوفيد-19، شهد الجزء الثاني من العام انتعاشاً أقوى بكثير بفضل تخفيف قيود السفر العالمية والأثر الإيجابي لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي."

وتابع قائلاً: "حصدت الشركات في محفظتنا ثمار الخطوات التي تم اتخاذها في وقتٍ سابق خلال الجائحة من خلال حماية أعمالها، ومواءمة نماذج الأعمال، وتعزيز مردودية التكلفة. وساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة دولة

الإمارات وقيادة دبي بشأن إدارة آثار الجائحة بشكلٍ كبيرٍ في الانتعاش القوي لاقتصاد دبي والمساهمة في جعل دبي مكاناً أكثر جاذبية للإقامة والعمل."

ويضيف قائلاً: "حافظت ميزانيتنا العمومية على مرونتها على الرغم من التقلبات الكبيرة في الاقتصاد العالمي. نحن فخورون بلمس التقدم الذي أحرزته مؤسستنا فيما يتعلق بالتعافي، ونحن واثقون من أن المجموعة تحتل مكانة جيدة ومستعدة للاستفادة بشكلٍ أكبر من الفرص الجديدة القادمة".

#بياناتحكومية

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مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي. تأسست في شهر مايو عام 2006، وفقاَ للمرسوم رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. كما تم تكليف مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات. تركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة والإمارة على المدى الطويل.

وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة. وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والانشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها. بالإضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبر استراتيجية استثمار عالمية منضبطة ومستدامة ومتوافقة مع المحفظة الحالية، لتوسع مكانة دبي في تواجدها وخبرتها في الأسواق العالمية.

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