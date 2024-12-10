رئيسة وزراء أوغند\: المنتدى سيحقق أهدافه في تسهيل الحوار بين مجتمعي الأعمال ودعم الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة

لوتاه: نحرص على دعم الشركات العاملة في الإمارة للتوسع والنمو عالمياً لاستكشاف الفرص في الأسواق الواعدة

4.4 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوغندا في 2023

إبرام مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا لتعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الأوغندية

دبي: عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 308 اجتماعات عمل ثنائية بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أوغندا وتنزانيا في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.

وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة دبي العالمية لمنتدى أعمال في كمبالا بعنوان "مزاولة الأعمال مع أوغندا"، بدعم من سفارة دولة الإمارات في كمبالا وكل من سفارة أوغندا في دولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوغندا وهيئة الاستثمار في أوغندا، وجمعية القطاع الخاص في أوغندا.

وعلى هامش المنتدى، اجتمعت معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا مع وفد غرفة دبي العالمية في لقاء خاص، حيث أكدت على أهمية البعثة التي تقودها الغرفة في تعزيز الروابط الاقتصادية وشراكات الأعمال، مثمنة جهود الغرفة في ترسيخ التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

وأبدت معاليها سعادتها بالعلاقات المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، مؤكدةً أن المنتدى التي تم تنظيمه في اوغندا سيحقق أهدافه في تسهيل الحوار بين مجتمعي الأعمال ودعم الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا وذلك بهدف تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الأوغندية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار. كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: " نلتزم بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لدبي مع مختلف دول العالم. ونحرص على دعم الشركات العاملة في الإمارة للتوسع والنمو عالمياً في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص في الأسواق الواعدة وومن ضمنها أوغندا، بما يساهم في تعزيز نمو التجارة الخارجية لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال".

وشهد المنتدى كلمات لسعادة أوليف كيغونغو رئيسة غرفة تجارة وصناعة أوغندا، ومارتن موهانجي، نائب مدير عام هيئة الاستثمار في أوغندا، بالإضافة إلى حضور 302 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأوغندية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوغندا بلغت خلال العام الماضي 4.4 مليار درهم بحسب بيانات جمارك دبي، فيما وصل عدد الشركات الأوغندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية سبتمبر 2024 إلى 148 شركة.

وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 29 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات

ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أوغندا، ويأتي في مقدمتها الأجهزة المخبرية والتشخيصية وعدادات الكهرباء وبلاط السيراميك وزيوت الطهي والأعلاف، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في أوغندا كلاً من القطاع السياحي والزراعة والتعدين وتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الالكترونية ومشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق وسكك الحديد وإمدادات المياه.

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