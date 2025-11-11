جمعيات التسويق والاتصال تتعاون لإطلاق ميثاق الصحة النفسية

أبوظبي، دبي – الإمارات العربية المتحدة: تم إطلاق ميثاق الصحة النفسية 2025 يوم أمس بعد تعاون مشترك وجهود متضافرة جمعت أبرز الجهات الفاعلة في قطاع التسويق والاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي جمعية التسويق، وجمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة، إلى جانب منصة مينتل (mentl). ويُعدّ ميثاق الصحة النفسية خارطة طريق رائدة تهدف إلى معالجة تحديات الصحة النفسية الملحّة التي يواجهها القطاع، بما يوفّر بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامةً.

وجاءت هذه المبادرة استجابةً لنتائج ودراسات مشتركة، أبرزها البيانات المستخلصة من استبيان الصحة النفسية لعام 2024 الصادر عن جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمهنيين العاملين في مجالات التسويق والاتصال، حيث كشفت أنّ:

%51 من المشاركين يرون أنّ بيئة العمل تؤثر بشكل كبير على صحتهم النفسية .

%30 ذكروا أنّهم مرّوا بتجربة مرض نفسي (وهي زيادة حادة مقارنةً بنسبة 10% في عام 2021).

%37 يشعرون أنّ التحدث عن الصحة النفسية في العمل أمر غير مناسب .

خارطة طريق مرنة لإحداث تغيير ثقافي

يقدّم الميثاق إطارًا عمليًا ومرنًا يمكّن المؤسسات من توفير بيئة عمل أكثر دعمًا وفاعلية، وذلك من خلال أربع ركائز أساسية تهدف إلى تعزيز تفاعل الموظفين، وجذب الكفاءات، والحد من معدل الدوران الوظيفي، ووضع أسس متينة لنمو الأعمال بشكل مستدام:

.1الثقافة المؤسسية وأسس بيئة العمل: تهدف هذه الركيزة إلى توفير بيئة عمل أكثر صحة من خلال وضع حدود واضحة للعمل ومعايير للتواصل، إلى جانب تطبيق خيارات عمل مرنة.

.2 تدريب الموظفين في المناصب العليا (الصفوف الأمامية): انطلاقًا من أهمية دور المديرين في تقديم الدعم الأوّلي للموظفين، توصي هذه الركيزة بتنظيم برامج تدريبية مخصّصة للقادة حول الصحة النفسية، إضافةً إلى برامج الإسعافات الأوّلية المعتمدة في مجال الصحة النفسية، لتمكينهم من التعرّف المبكر على مؤشرات التوتر والضغط.

.3تطبيع الحديث حول الصحة النفسية: تهدف هذه الركيزة إلى جعل الحديث عن الصحة النفسية أمرًا طبيعيًا وآمنًا تمامًا كالصحة الجسدية، بدون وصمة أو خوف، وذلك من خلال تشجيع الحوارات التي يقودها المديرون، وتوفير قنوات لجمع الآراء والمرئيات بدون الكشف عن الهوية.

4. الأنشطة البدنية كوسيلة للشفاء: تقوم هذه الركيزة على دمج النشاط البدني المنتظم كوسيلة فعّالة لدعم الصحة النفسية، نظرًا لما تؤديه الحركة من دور أساسي في تخفيف التوتّر، وتحسين المزاج، وتعزيز القدرة على التحمّل. وتشجّع هذه الركيزة على تبنّي عادات نشطة وتخصيص بدل سنوي للرياضة والعافية.

وفي هذا السياق، قالت كيت ميدتون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "أكورن استراتيجي" (Acorn Strategy) ورئيسة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة: "يمثّل هذا الميثاق التزامًا جماعيًا على مستوى القطاع لتحويل النوايا إلى خطوات عملية على أرض الواقع. فمن خلال توحيد الجهود تحت هذه الركائز الأربعة، نرسم معًا إطارًا وضعه العاملون في هذا المجال بأنفسهم، بما يضمن شعور الأفراد بالتقدير والدعم ويعزّز من مرونة قطاع التسويق والاتصال واستدامته طوال السنوات القادمة".

من جانبه، قال جون راينهارت، المدير الإداري لدى شركة "ككست سي إن سي" في الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التوجيهية للصحة النفسية والعضو في مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة والاتصالات: "تظهر بياناتنا أنّ بيئة العمل تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية في هذا القطاع. ولذلك، يقدّم هذا الميثاق للمديرين الأدوات العملية التي يحتاجون إليها، بدءًا من تشجيع الحوار وصولًا إلى توفير التدريب المتخصّص، بما يضمن بالتالي ترسيخ ثقافة عمل داعمة بالفعل، حيث لا يكون الاستعجال قاعدة بل استثناء".

بدورها، قالت أمينة طاهر، الرئيسة التنفيذية للتسويق في ويو بنك (WIO Bank PJSC) ورئيسة جمعية التسويق في دولة الإمارات: "أهم ما يميّز هذا الميثاق هو مشاركة طلابنا الشباب في إعداده. فهو إطار تولّى صياغته الجيل القادم من القادة المستقبليين، هذا الجيل الذي يرفض القبول بالوصمة أو الصمت. وهذه بحد ذاتها خطوة أساسية وبالغة الأهمية نحو ترسيخ فكرة طلب المساعدة كدليل على القوة، وليس الضعف".

ومن جهته، قال سكوت أرمسترونغ، مؤسس شركة "مينتل" (mentl)، المنصة المحلية الرائدة في دعم قضايا الصحة النفسية في الإمارات: "عندما تستثمر المؤسسات في رفاه موظفيها، فإنّها تعزّز مستوى التفاعل لديهم وتحدّ بشكل ملموس من معدلات الاستقالات. فالأمر لا يتعلق بالمهارات الشخصية، بل هو التزام بنهج عمل ذكي يدرك أنّ الأشخاص الأصحاء هو الأساس للإبداع والنمو المستدام".

انطلاق الميثاق من المواهب الشابة في القطاع

انطلق ميثاق الصحة النفسية 2025 من برنامج المنح الدراسية لدولة الإمارات الذي أطلقته جمعية التسويق. فبعد اختيار 50 شابًا من المهنيين المبتدئين للمشاركة في برنامج تدريبي مدته ستة أشهر تحت إشراف قادة القطاع، كُلّفوا بمهمة تطوير توصيات لميثاق الصحة النفسية كجزء من مشروع العمل النهائي. وبالتالي، شارك في إعداد النسخة النهائية من الميثاق كل من إيزابيل كالانديريني، وكيمبرلي روديجو، وناتاليا تاويل، تحت إشراف لجنة التحكيم التي ضمت سكوت أرمسترونغ (شركة مينتل)، وإيما كانتويل (جمعية التسويق)، وكيت ميدتون (جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة)، وجون راينهارت (جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وأمام جمهور يضم أكثر من 300 مسؤولًا تنفيذيًا ومديرًا من المستوى المتوسّط في قطاع التسويق، أطلقت مجموعة الطلاب الشباب الميثاق رسميًا خلال مؤتمر صناع التغيير الذي نظمته جمعية التسويق يوم أمس في متحف المستقبل في دبي، حيث دُعي المشاركون إلى الالتزام بدعم جهود تطبيع الحديث عن الصحة النفسية.

ويؤكد هذا التعاون أنّ الصمت حول الصحة النفسية يؤخر تقديم الدعم ويزيد من الضغوط، ممّا يرفع التكاليف التي يتكبّدها القطاع على الموارد البشرية وإدارة الأداء. أمّا الحوار المفتوح وغير العقابي، فيوفّر حماية للجميع. ولذلك، يُشجّع الأفراد والمؤسسات في القطاع عبر دول مجلس التعاون الخليجي على مراجعة الميثاق، وتوقيع الالتزام، وبدء تنفيذ الحلول العملية لبناء بيئات عمل أكثر صحة ومرونة.

أدوات ومرجعيات داعمة:

توفّر هذه الموارد أدوات عملية ومراجع قيّمة لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل:

لايت هاوس أريبيا – برامج تعليمية وبرامج بناء المهارات مخصّصة للشركات (مثل الندوات، ودورات الإسعافات الأولية، وبرامج قادة الصحة النفسية، إلى جانب مكتبتها المتخصّصة

– برامج تعليمية وبرامج بناء المهارات مخصّصة للشركات (مثل الندوات، ودورات الإسعافات الأولية، وبرامج قادة الصحة النفسية، إلى جانب مكتبتها المتخصّصة منصة "آر يو أوكي؟" ( R U KOK? ) - https://www.ruok.org.au/work

) - https://www.ruok.org.au/work مبادرة "ايفري مايند ماترز" ( Every Mind Matters ) – https://www.nhs.uk/every-mind-matters/

) – https://www.nhs.uk/every-mind-matters/ تطبيق "بيورا" ( Pura ) – مشروع مشترك بين "بيور هيلث" ( PureHealth ) و"سكينة" ( SAKINA ) يقدّم خدمات الصحة النفسية الافتراضية، بما في ذلك الوصول إلى أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين مرخّصين، بالإضافة إلى موارد للعافية (مع تغطية تأمينية من ضمان)

) – مشروع مشترك بين "بيور هيلث" ( ) و"سكينة" ( ) يقدّم خدمات الصحة النفسية الافتراضية، بما في ذلك الوصول إلى أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين مرخّصين، بالإضافة إلى موارد للعافية (مع تغطية تأمينية من ضمان) جوائز الصحة النفسية من "مينتل" ( Mentl Awards ) – تسليط الضوء على المؤسسات والأفراد الذين يقودون جهود تطبيع الحديث عن الصحة النفسية

) – تسليط الضوء على المؤسسات والأفراد الذين يقودون جهود تطبيع الحديث عن الصحة النفسية تقرير الصحة النفسية 2024 الصادر عن جمعية العلاقات العامة والاتصال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منظمة الصحة العالمية – دليل "القيام بما يهم في أوقات الضغط النفسي"

حول جمعية التسويق

تأسّست جمعية التسويق عام 1959 كمنظمة عضوية غير ربحية، ونمت لتصبح واحدة من أكثر المجتمعات العالمية تأثيرًا بين قادة التسويق. ومن جذورها في المملكة المتحدة، توسّعت الجمعية في بصمتها العالمية ووصلت إلى كل من اسكتلندا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، ونيويورك. واليوم، يجتمع أكثر من 3,000 من مختلف الدول والقطاعات ويقودون معًا الحوار حول أثر التسويق. وتؤدي جمعية التسويق دورًا في تمكين المسوّقين من القيادة بثقة وتحقيق نتائج ملموسة وقيمة مستدامة، وذلك من خلال برنامج عالمي المستوى من الفعاليات، ومبادرات للتطوير المهني، وجوائز مرموقة، ومحتوى تحليلي ملهم.

حول جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة

تشكّل جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة الهيئة الرائدة في المنطقة للمهنيين العاملين في قطاع العلاقات العامة والتواصل، وتضم أكثر من 1,000 عضو. أُسّست الجمعية عام 2001 بهدف دفع عجلة النمو في القطاع، وإرساء معايير التميّز، وبناء مجتمع متماسك ومترابط من المهنيين والمتخصّصين في مجال العلاقات العامة.

حول جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الذراع الإقليمية لأكبر جمعية للعلاقات العامة والاتصالات في العالم. تأسّست عام 2016، واتخذت على عاتقها مهمة رفع المعايير في مجالات العلاقات العامة والاتصالات. وتمثّل الجمعية أكثر من 35,000 محترف متخصّص في العلاقات العامة في 82 دولة عالميًا، وتُعدّ من أبرز الجهات الدولية الداعمة للتميّز في مجال العلاقات العامة. وتنتشر فرق الجمعية في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تتعاون مع خبراء ومتخصّصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم لتنسيق الأعمال عبر القارات الستة.

