** الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (أديفاينانس): التحالف يؤكد أهمية التعاون في مجال التأجير التمويلي.. ويعكس الثقة المتبادلة بين الشركات المشاركة والمستفيدة

القاهرة: أعلنت شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل» ADI Finance، ذراع مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر" للتأجير التمويلي، عن مشاركتها في تحالف يضم كبرى شركات التأجير التمويلي في مصر، لتمويل عقد تأجير تمويلي بإجمالي قيمة إيجارية تبلغ مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري، لصالح شركة "ليك فيو للتنمية العمرانية"، وشركة "أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي"، من مجموعة شركات الحاذق، وذلك لتمويل توسعاتهما الرأسمالية وتلبية احتياجاتهما التمويلية، عن طريق منتجات تمويلية غير بنكية، لصالح مجموعة شركات الحاذق.

يقود التحالف شركة "يو إي فاينانس"، إحدى شركات مجموعة "آرابيا إنفستمنتس هولدنج"، فيما يضم التحالف بجوار شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل» ADI Finance، كلًا من شركة "أور" للتأجير التمويلي، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي (ايه.تي.ليس)، وشركة "كايرو" للتأجير التمويلي.

وأعرب محمد أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance، عن أن النجاحات السابقة التي حققتها أدي فاينانس في التحالفات التمويلية المشتركة شجعتها على الدخول في تحالفات جديدة، لاسيما أن التحالف الجديد يعد الأكبر والأقوى الذي يشهده سوق التأجير التمويلي، مضيفًا أنه من خلال هذا التحالف سيتم إتاحة الفرصة لمجموعة الحاذق، إحدى أكبر الشركات العقارية، للانطلاق والتوسع في مجال التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، وضمان أفضل المعايير داخل مشاريعها، تلبية لاحتياجات العملاء وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح "أميري" أن هذا التحالف الخماسي يؤكد أهمية التعاون بين الشركات الكبرى في مجال التأجير التمويلي لتوفير الحلول المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما ينعكس في النهاية على نمو الاقتصاد المصري، ويعكس كذلك قدرًا كبيرًا من الثقة المتبادلة بين الشركات المشاركة من جانب، والشركات المستفيدة من جانب آخر.

كما صرح خالد سامي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADI Finance، بأن هذا التحالف بين شركات التأجير التمويلي الكبرى هو أقوى تحالف بسوق التأجير التمويلي المصري في الوقت الحالي، حيث أنه يضم خبرات وكفاءات قوية، ذات نظرة مبتكرة لتنفيذ متطلبات عملائها بحلول غير تقليدية، مشيرًا إلى أن النتائج المتوقعة من هذا التحالف تصب في تعزيز دور ومساهمات مجموعة شركات الحاذق في تحقيق نهضة غير مسبوقة في سوق العقار المصري.

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نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية وتقديم كافة المنتجات و الخدمات أنشأ مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية واستجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

مدير العلاقات الإعلامية: أ/أسماء غنيم

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