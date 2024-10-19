أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة- كشفت دائرة التمكين الحكومي عن الميزات والتحديثات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تقدِّمها منصة «تم 3.0»، خلال معرض جيتكس العالمي 2024، وهي ترتكز على منصة «تم 2.0»، حيث تقدِّم مجموعة من الخدمات الجديدة المصمَّمة لتزويد المواطنين والمقيمين والشركات في أبوظبي بتجربة مخصَّصة وأكثر سهولة في الاستخدام.

وتشمل التحسينات الرئيسية «مساعد الذكاء الاصطناعي» بخصائص التواصل الصوتي، الذي يقدِّم الدعم الفوري للمتعاملين عبر التفاعل المباشر من خلال خاصية الدردشة، إضافة إلى دفع الفواتير بمساعدة الذكاء الاصطناعي من خلال منصة «سداد أبوظبي»، وتبسيط الخدمات الحالية ويشمل ذلك تجديد تصاريح المركبات، وبطاقة الهُوية الإماراتية، وإدارة المعاشات التقاعدية، وتجديد جوازات السفر، لتقليل الجهد وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «إنَّ الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة (تم 3.0)، التي نستعرضها خلال معرض جيتكس العالمي 2024، تعكس التزامنا بتقديم خدمات حكومية فعّالة ومجدية لجميع أفراد المجتمع، وتأتي منصة (تم 3.0) باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التحوُّل نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية أبوظبي الرقمية، التي نتعاون لتحقيق أجنداتها ومستهدفاتها مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي. من خلال توحيد خدماتنا في منصة موحَّدة معزّزة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، نمكِّن المجتمع ونلبّي احتياجاته بسهولة وفاعلية، ما يدعم تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية في أبوظبي».

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، المدير العام لـ«تم»: «لا تقتصر منصة (تم 3.0) على تبسيط وتحسين الخدمات، بل تمثِّل نهجاً تحوُّلياً للخدمات الحكومية؛ فمن خلال الاستفادة من تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدِّمة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، نسعى لتحقيق معيار جديد للتميُّز والكفاءة في تقديم الخدمات، ما يُسهم بلا شك في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الوصول إلى حكومة جاهزة للمستقبل، تتكيَّف باستمرار مع احتياجات المواطنين والمقيمين والزوّار والشركات».

وترسِّخ هذه القدرات والميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التزام أبوظبي بالتحوُّل الرقمي، عن طريق طرح حلول مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين، وتحسِّن الحياة اليومية، وتسهِّل التفاعل مع الخدمات الحكومية.

وتشمل أهم التحسينات في «تم 3.0» والتي تركِّز على تحسين تجربة المتعاملين واستخدام الذكاء الاصطناعي:

تجديد الهُوية الإماراتية وجواز السفر: بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بُسِّطَت عملية تجديد بطاقات الهُوية الإماراتية وجوازات السفر عبر التأكُّد الفوري من مطابقة الصور للمتطلبات . تقريري الائتماني: بالتعاون مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تتيح أداة «تقريري الائتماني» الجديدة للمتعاملين طلب تقييمهم وتقاريرهم الائتمانية مباشرة عبر منصة «تم 3.0 ». البحث عن الأدوية المعتمَدة والأخصائيين الطبيين: بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، توظِّف خدمة البحث عن الأدوية المعتمَدة من دائرة الصحة – أبوظبي الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات البحث لإيجاد الأدوية المعتمدة، والأخصائيين الطبيين المرخّصين، والصيدليات . دفع الفواتير: أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في أبوظبي الاستفادة من عملية مبسَّطة لدفع فواتير شركة طاقة للتوزيع، ودائرة الطاقة - أبوظبي . تجديد ملكية المركبة: بواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي على منصة «تم 3.0»، وبالتعاون مع شرطة أبوظبي، بات من الممكن تجديد ملكية المركبة عبر خاصية الدردشة، مع توافر خيارات تأمين مخصَّصة . خدمات إدارة المعاشات التقاعدية: بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، توفِّر منصة «تم» مجموعة من الأدوات والخدمات الشاملة للمتقاعدين . تحسين منصة «سداد أبوظبي»: بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، توفِّر منصة «تم» ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المدفوعات . إصدار بطاقة أصحاب الهمم: بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بُسِّطَت عملية التقدُّم بطلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم . مكافحة آفات الصحة العامة في المنازل: بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عُزِّزَت هذه الخدمة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير حجز ذكي للمواعيد بناءً على احتياجات المتعاملين . سوق الأعلاف: بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حُسِّنَت قدرات البحث والطلب عبر التطبيق المصغَّر لسوق الأعلاف على منصة «تم 3.0 ».

تهدف منصة «تم 3.0» إلى تطوير تقديم الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، من خلال دمج أكثر من 800 خدمة رقمية في منصة موحَّدة، مصمَّمة لتلبية احتياجات المجتمع، ويقدِّم «مساعد الذكاء الاصطناعي» في المنصة، الدعم في أيِّ وقت بالتواصل الصوتي، ما يتيح للمتعاملين التفاعل عبر الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، ومن خلال تحليل اهتمامات المتعاملين، يعمل المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تصميم الخدمات استباقياً، سواء عند تجديد المتعاملين للتراخيص، أو دفع الفواتير، أو الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

-انتهى-

#بياناتحكومية