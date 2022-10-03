الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR - المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة) لتصل إلى 30 عاما.

وتأتي المبادرة في سياق الجهود التي تقوم بها الشركة لتطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين، ما ينعكس على حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري، إضافة إلى مساهمتها في التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.

كما تُمكن هذه المبادرة حصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.

إلى ذلك قال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: "في عام 2018 أطلقنا المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة، مع فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عامًا، وذلك سعيًا منا إلى تشجيع التسعير العادل، عبر رفع الوعي بين المستفيدين النهائيين ودعم طموحاتهم في تملك المنازل. كما قمنا حينها بتحديد معيار مرجعي للتمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة من أجل دعم استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة

واليوم من خلال تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عام نستمر في التزامنا بدعم المواطنين السعوديين من خلال إيجاد حلول تمويلية جذابة توفر لهم مزيداً من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف بما يواكب رؤية المملكة في زيادة عدد تملك المواطنين لمنازلهم "

كما تجدر الإشارة إلى "أن إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع التنوع الحالي لحلول إدارة رأس المال والمخاطر التي تقدمها الشركة للجهات التمويلية وتتيح لهم تقديم التمويل العقاري ميسور التكلفة للمساهمة في رفع نسبة ملكية المنازل للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تصب في تطوير القطاع المالي بالمملكة. "

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:

تأسست عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية.

تُمكن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأفراد والجهات الطامحة بالتمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة وتنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وكجزء من مهامها الرئيسية، تُقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلاً قصير الأجل للممولين العقاريين لتوفير السيولة وتخفيف العبء على رأس المال، مما يتيح زيادة في النمو لقطاع التمويل العقاري وزيادة في معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل في أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (A) (مستقرإيجابي) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) (مستقر) من وكالة "موديز".

وتملك الشركة فريق إداري استفاد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ لتكون الشريك المفضّل للممولين العقاريين في المملكة العربية السعودية،

لمزيد من المعلومات عن الشركة، الرجاء زيارة www.srco.com.sa

وللاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني info@srco.com.sa، أو التواصل مع:

بشار الرفوع

إنستينكتيف بارتنرز bashar.alrfooh@instinctif.com

+971556961650