أبوظبي - أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن مشاركته في الدورة الثلاثين من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، الذي تستضيفه هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتنظمه منظمة النقل الذكية في أوروبا – إيرتيكو، بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America) ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific). يُعقد الحدث وتجري فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، تحت شعار "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية".

دور المؤتمر في دعم ريادة أبوظبي للنقل الذكي

تأتي مشاركة "أبوظبي للتنقل" في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية كجزء من جهوده لتعزيز أنظمة النقل ودعم رؤيته على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز مكانته كرائد في تقديم الحلول المستدامة والابتكار في قطاع النقل وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات والحلول الذكية المطبقة في مشاريعه.

وانطلاقاً من دوره البارز بدفع عجلة قطاع التنقل في الإمارة، يشارك "أبوظبي للتنقل" في "قمة مستقبل التنقل" الافتتاحية للمؤتمر، تعزيزاً لأواصر التعاون والتكامل بين الجهات المعنية محلياً ودولياً.

وفي هذا السياق، قال سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل: " إن مشاركة "أبوظبي للتنقل" في الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، تؤكد التزامنا العميق بتطوير حلول التنقل المتقدمة والتي تعزز من كفاءة وسلامة أنظمة النقل في أبوظبي، ويعد المؤتمر منصةً مثاليةً لعرض مشاريعنا المتقدمة ومشاركة خططنا، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية حول أحدث تقنيات النقل."

وأكد سعادته على دور التعاون الدولي في دعم ريادة الإمارة مضيفاً: "من خلال التعاون مع قادة الفكر والخبراء العالميين، نهدف إلى استكشاف أفضل الممارسات وتبادل المعرفة حول الابتكارات المستقبلية في مجال النقل الذكي، مؤمنين بمساهمة هذه المشاركة في الحفاظ على مكانة إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الذكية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

المشاريع التي يشارك بها "أبوظبي للتنقل" المؤتمر

في إطار تعزيز مكانة أبوظبي وإبراز دورها في تطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، يستعرض "أبوظبي للتنقل" مجموعة من أحدث الابتكارات والتقنيات خلال المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية. ويتضمن العرض المنصة المركزية لإدارة النقل الذكي (ITCP) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدمج أنظمة المراقبة الذكية لحركة المرور وإدارة الحوادث ضمن نظام موحد، مع قدرات متقدمة للكشف التلقائي عن الحوادث والتنبؤ بالازدحام. كما سيتم عرض مشروع تصميم وتنفيذ نظام الأوزان المحورية لمركبات النقل التجاري (Weigh-In-Motion) الذي يشمل تركيب 12 بوابة إلكترونية ذكية لمراقبة أوزان المركبات التجارية بدقة وسرعة، مما يعزز سلامة الطرق ويحمي البنية التحتية.

علاوة على ذلك، سيعرض "أبوظبي للتنقل" مشروع التنقل الذكي "TXAI" الذي يشمل أسطولاً من المركبات الذاتية القيادة (مركبات أجرة وحافلات صغيرة ذاتية القيادة) في جزيرتي ياس والسعديات إلى جانب نظام النقل الجماعي (ART) الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في القيادة وتحديد المواقع.

وتحت عنوان تعزيز الأمان والسلامة المرورية، سيعرض "أبوظبي للتنقل" مشروع نظام "سلامة" للنقل المدرسي الحائز على عدة جوائز محلية للابتكار، والذي يوفر نظاماً مركزياً وتطبيقات ذكية لتتبع حركة الحافلات المدرسية وتعزيز أمان الطلاب وسلامتهم.

سيشمل العرض أيضاً مشروع مركز التحكم المروري المتنقل الذي يعتمد على أجهزة المراقبة الذكية لتحليل البيانات ونقلها في الوقت الفعلي، مما يدعم إدارة الحركة بشكل فعال. ومن خلال هذه المشاريع، يؤكد "أبوظبي للتنقل" التزامه بالابتكار لتعزيز كفاءة وسلامة منظومة النقل في الإمارة.

محاور المؤتمر وفعالياته

يجمع المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في دورته الثلاثين أكثر من 20,000 مشارك و800 متحدث عبر 200 جلسة متنوعة تحت شعار "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية" ويهدف إلى دفع المناقشات حول أحدث الابتكارات في مجال النقل الذكي، تشمل المركبات الذاتية القيادة، والتنقل الحضري، والحلول الرقمية بالإضافة إلى "قمة مستقبل التنقل" التي تجمع كبار صناع القرار لمناقشة التنقل المستدام مما يجعل المؤتمر منصة عالمية للتواصل بين صناع السياسات وقادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا بهدف تشكيل مستقبل التنقل.

يفخر "أبوظبي للتنقل" بهذه المشاركة البنّاءة ويواصل جهوده في تطوير حلول متقدمة لمستقبل أكثر ابتكاراً، ويؤكد سعيه لتعزيز العلاقات المحلية والعالمية والحفاظ على مكانة إمارة أبوظبي ضمن أفضل المدن الذكية في العالم.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد "أبوظبي للتنقل" الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل "أبوظبي للتنقل" على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق "أبوظبي للتنقل" الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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