دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي بدء تشغيل خزان المياه الذي نفذته في منطقة حتا بسعة تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة. وتضمن المشروع تشييد المباني الداعمة وتمديد أنابيب المداخل والمخارج، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة دشنت هذا العام خزانات مياه في منطقتي الليسيلي ونخلي، وتعمل على تشييد خزان في حصيان بسعة 120 مليون جالون، لتصل بالسعة التخزينية لإمارة دبي إلى مليار و121 مليون جالون من المياه المحلاة في الربع الأول من عام 2025.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6,000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة. وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يوميا في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

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