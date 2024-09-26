محمـــد الشحـــي:

• قطاع السينما في الإمارات يعزز دوره كمحرك اقتصادي رئيسي

• السينما الإماراتية ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل نافذة تعكس التنوع الثقافي

• ملتزمون بتقديم خدمات سريعة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة السينما

• شراكاتنا مع استوديوهات عالمية تعزز مكانة الدولة في تقديم أحدث الإنتاجات السينمائية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مجلس الإمارات للإعلام أن قطاع السينما في دولة الإمارات حقق إيرادات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 517 مليون درهم، مع استقطاب حوالي 11 مليون زيارة لدور العرض السينمائية، ما يعدّ مؤشراً على ازدياد الاهتمام الجماهيري بدور العرض، ودليلاً على ثقة الجمهور بالتجربة السينمائية الترفيهية عالمية المستوى التي تقدمها.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن الإمارات تستحوذ على 30% من حصة سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما، مما يُبرز الدور الريادي للدولة في هذا القطاع الحيوي، بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للقطاع السينمائي والشراكات القوية مع كبرى استوديوهات الأفلام العالمية، التي تعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة السينما.

وقال سعادة محمد الشحي:"يحرص مجلس الإمارات للإعلام على تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في المنظومة الاقتصادية المحلية من خلال تقديم سياسات محفزة وخدمات مبتكرة وسريعة لصناع السينما، بما يساهم في تعزيز بيئة تنافسية تدعم النمو المستدام لقطاع الإعلام في الدولة. نسعى إلى توفير بيئة إبداعية تمكّن صناع السينما من تقديم محتوى عالمي يتماشى مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة، ويلبي تطلعات مجتمع الإمارات المتنوع".

وأضاف سعادته: "أن هذه الأرقام هي دليل على تنوع المحتوى السينمائي الذي نقدمه في الإمارات، والذي يلبي تطلعات مجتمع متنوع يضم أكثر من 200 جنسية. السينما في الإمارات ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي نافذة تعكس التنوع الثقافي في مجتمعنا، وتوفر منصة للتواصل بين مختلف الثقافات التي تعيش في الدولة."

يشمل قطاع السينما في الإمارات 702 شاشة عرض موزعة على 72 موقعاً في مختلف إمارات الدولة.

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