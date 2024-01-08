الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الجديد تبلغ 30 ألف طن

المزروعي: نواصل جهودنا في دعم خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية

راجيندران: "حرة الحمرية" تقدم حوافز وتسهيلات استثنائية تمكننا من رفع كفاءة إنتاجنا

الشارقة: في خطوة تعكس جهود هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة لتعزيز مكانتها المتنامية كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمارات النوعية وشركات الفولاذ والصلب على وجه الخصوص، أعلنت شركة "إيكيجاي" ستيل" عن اتخاذها المنطقة الحرة مركزاً لنشاطها من خلال إنشاء مصنع على مساحة تبلغ 548 ألف قدم مربع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30,000 طن سنوياً، على أن يبدأ التصنيع في شهر مارس 2024.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة والمنطقة الحرة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والسيد راجيندران، رئيس مجلس إدارة إيكيجاي ستيل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي المصنع الجديد كجزء من خطة طويلة الأمد تعتمدها شركة "إيكيجاي ستيل" لاستهداف العملاء والموردين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وخصوصاً أن المصنع مزود بأحدث الحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والفولاذ باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون درهم في مرحلته الأولى.

إضافة نوعية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، أن اختيار شركة "إيكيجاي ستيل" للمنطقة الحرة بالحمرية مركزاً لنشاطها يمثل إضافة نوعية لسلسلة الاستثمارات الكبرى التي نجحت المنطقة في استقطابها انطلاقاً من حرصها على العمل وفق الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في بذل أقصى الجهود لدعم خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية لإطلاق المشاريع الصناعية وبوابة للتوريد الصناعي إلى أسواق المنطقة.

وأشار سعادة سعود المزروعي إلى أن نجاح المنطقة الحرة في استقطاب الصناعات الثقيلة ومنها قطاع الحديد والصلب يعكس كفاءة جهودها وتميزها في تطوير البنية التحتية الملائمة للقطاع الذي توليه المنطقة اهتماماً خاصاً بصفته ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية في ظل ما تشهده إمارة الشارقة ودولة الإمارات من مشاريع عملاقة خاصة مع تنامي الطلب على منتجات الحديد والصلب لتنفيذ المشاريع الحيوية، مؤكداً حرص المنطقة الحرة على توفير كافة التسهيلات والخدمات للشركات لتتمكن من رفع كفاءتها وزيادة إنتاجها، بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار" وحملة "اصنع في الإمارات" والتي تستفيد من المزايا التنافسية والفرص الكبيرة وبيئة الأعمال المثالية التي توفرها الدولة وتدعم النمو والتمكين المستمر لقطاعها الصناعي.

مزايا تنافسية

من جانبه قال السيد راجيندران : "إن ما توفره دولة الإمارات وإمارة الشارقة من مزايا تنافسية وبنية تحتية قوية وتشريعات متطورة وبيئة خصبة لتنمية الاستثمارات دفعنا إلى اختيار المنطقة الحرة بالحمرية لكونها تجعل هذا النوع من الصناعات الثقيلة على رأس أولوياتها وتقدم حوافز وتسهيلات استثنائية تمكننا من رفع كفاءة إنتاجنا لرفد السوق المحلي والإقليمي بمنتجات الصلب والفولاذ، مشيراً إلى أن الشركة ستوظف في المرحلة الأولى لمصنعها الجديد حوالي 500 موظف، وستصنع أنواعاً من الفولاذ و الصلب ذات جودة عالية لصالح عملائها المحليين وكذلك تصديرها إلى الأسواق الخليجية وخصوصاً المملكة العربية السعودية وقطر، مثمناً الدعم اللامحدود والتعاون الكبير من قبل إدارة ومسؤولي المنطقة الحرة بالحمرية.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية مركزاً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال صناعة الفولاذ والصلب لاسيما وأن هذه الصناعة تشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن المنطقة الحرة في الحمرية وتستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية وعدد الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية العاملة في هذا المجال التي تقدم خدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مستفيدة من البنى التحتية عالمية المستوى لـ "حرة الحمرية" إلى جانب قنوات الربط المتعددة والسلسة مع الأسواق العالمية.

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