سجلت إقبالاً متزايداً من الشركات ومجتمع الأعمال

الشارقة، أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن تحديد يوم 30 نوفمبر الجاري موعداً نهائياً لاستقبال طلبات التسجيل في الجائزة بدورتها الجديدة لعام 2023، في وقت تشهد فيه الجائزة إقبالاً متزايداً من قبل الشركات ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم طلباتهم للمشاركة في فئات الجائزة المتنوعة.

وتشتمل جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها الغرفة سنوياً ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي، على ثماني فئات، تنقسم إلى «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة.

مكانة رائدة

وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز أن الجائزة استطاعت أن ترسخ مكانتها الرائدة كمحرك رئيس لنشر ثقافة التميز المؤسسي وإدارة الجودة الشاملة ضمن مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي وهو ما يجسده الإقبال المتزايد على المشاركة في مختلف فئات الجائزة، ولا سيما في ضوء التعديلات والتطويرات التي أجرتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الجائزة والتي ساهمت في تشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة خاصة وأن هذه التعديلات جاءت مواكبةً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال ولإضافة العديد من المزايا التنافسية للمنشآت المشاركة في فئاتها المختلفة.

وأشارت ندى الهاجري، إلى أن غرفة الشارقة تتطلع إلى المزيد من المُشاركات المتميزة في الجائزة لتبادل الخبرات والتجارب وتوفير بيئة تنافسية قادرة على تعزيز قيم الجودة والريادة والابتكار في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تحسين أدائه وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية وبناء اقتصاد مستدام والارتقاء بجودة المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.

آليات المشاركة

ويمكن للراغبين في المشاركة بالجائزة زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة www.shjseen.ae، وتعبئة طلب التسجيل مع تحديد الفئة المراد المشاركة بها، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة (للقطاع الخاص)، وبعد استلام طلب التسجيل ستتم مراجعته من قبل مكتب الجائزة، والرد بالبريد الإلكتروني بتأكيد الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة على طلب التسجيل، سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لتعبئته وتسليمه في الموعد النهائي، وخصصت الجائزة الرقم 5938703-06، والبريد الإلكتروني award@shjseen.org لأية استفسارات إضافية عن كيفية المشاركة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

