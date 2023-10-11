بهدف دعم منظومة الابتكار

مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" يوفر التوجيه والإرشاد لكبرى الشركات من مختلف القطاعات في دبي

البرنامج يركز على تثقيف المدراء التنفيذيين ، والتعرف على مرحلة تقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية وتعزيز أطر التعاون مع وبين الشركات الناشئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، عن إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج مُسّرع قابل للتخصيص بدرجة عالية سيساعد الشركات من مختلف القطاعات على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستفتح أمامها آفاقاً جديدةً. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز تنافسية دبي عالمياً بمجال رعاية المواهب والابتكار، مع مواصلة دعم النمو الاقتصادي للإمارة.

ويركز البرنامج على دعم جميع أنواع الشركات عبر مختلف القطاعات عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، وذلك من خلال تعريف مدرائها التنفيذيين بالتوجهات القطاعية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة من شأنها مساعدة مؤسساتهم على ترسيخ مكانتها في صدارة المنافسة. كما سيعمل البرنامج على تسهيل الشراكات مع الشركات الناشئة ذات الصلة وغيرها من الشركات العملاقة لتسريع عملية إنشاء المفاهيم المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإثباتها واعتمادها داخلياً.

علاوةً على ذلك، سيستفيد برنامج تحول الذكاء الاصطناعي من المنظومة المتكاملة والحالية لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمشهد التكنولوجي العام في دبي، لتقديم حلول عملية وملائمة لجميع الشركات المشاركة. وستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من مختبر الابتكار المؤسسي الحديث، والذي سيوفر وصولاً إلى خبراء التكنولوجيا والبنية التحتية عالية الجودة، بما في ذلك مرافق اختبار تشمل مرحلة إنشاء المفاهيم ومرحلة اختبار النماذج الأولية ضمن مرحلة تقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز نجاح الشركات الناشئة من خلال تسهيل اعتماد تقنياتها عبر دعم إبرام شراكات استراتيجية مع شركاء المنظومة البيئية، وتسهيل وصولها إلى حلول التراخيص وحلول تنظيمية. وسيساعد "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، في حفز تدفق الصفقات والشراكات بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة والشركات الناشئة الصاعدة دعماً لترسيخ ثقافة التقدم التكنولوجي.

وبهذه المناسبة، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "نتطلع إلى مساعدة الشركات في المنطقة لتبسيط وتوسيع نطاق أعمالها من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. وستدعم خبرتنا تعزيز مستويات نمو الأعمال عبر مختلف القطاعات واستقطاب رواد الأعمال والمدراء التنفيذيين ذوي الفكر الاستشرافي إلى المنطقة. كما أننا نلتزم باستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، والتي ستساهم في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة الأعمال المفضلة لصناع ورواد التكنولوجيا".

كما يأتي الإعلان عن إطلاق برنامج تحول الذكاء الاصطناعي عقب الإعلان عن إنشاء "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" المتواجد ضمن "إنوفيشن وَن"، والذي يتميز ببنية تحتية مادية ورقمية ومرافق بحث وتطوير بالإضافة إلى مساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وبدأ المركز بالفعل في منح تراخيص الذكاء الاصطناعي والويب 3 لدعم وتمكين عدد من الأنشطة، تشمل خدمات تقنية دفتر الأستاذ الموزّع، والاستشارات والبحوث المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة من خلال مركز دبي المالي العالمي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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