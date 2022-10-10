ينظم معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية، قمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO Summit)، وهي تجمع سنوي من المقرر عقده في 3 نوفمبر 2022 بفندق فيرمونت في الرياض، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2022.

ومن المقرر أن تضم قمة مكاتب إدارة المشاريع هذا العام متحدثين متميزين رفيعي المستوى، والذين سيزودون مندوبي الحدث بمعرفة ثاقبة حول الطيف الواسع لقضايا إدارة المشروع والتحديات وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى مناقشة التقنيات والمنهجيات المتقدمة المتعلقة بإنجازات ومزايا رؤية المملكة 2030.

وتهدف القمة إلى تمكين المنشآت السعودية من تحقيق أهدافها من خلال التوحيد القياسي والاستخدام المنهجي لسياسات وعمليات إدارة المشاريع المرنة. بالإضافة إلى دعم الشركات السعودية تحسين معدلات النجاح وتقليل معدلات فشل المشروع من خلال تجنب الاضطرابات.

وتستضيف قمة PMO حفل توزيع جوائز معهد إدارة المشاريع للمؤسسات التي صاحبة إنجازات المشاريع الكبيرة والمعقدة التي تقدم أفضل أداء لممارسات إدارة المشاريع، ونتائج تنظيمية ممتازة، وتأثير إيجابي هائل. تهدف الجوائز إلى تكريم المنظمات التي يساهم شغفها وخبرتها بأكبر قدر في مهنة إدارة المشاريع.

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