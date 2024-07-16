تشكل المنصة حلقة وصل بين رواد الأعمال والمستثمرين مما سيعزز العلاقات وفرص الاستثمار والتجارة في كل من أبوظبي والعالم

تعكس المنصة المبتكرة مساعي الغرفة لتعزيز شبكة علاقاتها التجارية الدولية من خلال مبادرتها المبتكرة "بوابة الأعمال للعالم"

تستقبل المنصة طلبات التسجيل بدءاً من اليوم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم عن فتح باب التسجيل أمام الشركات المحلية والدولية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى "منصة أبوظبي لربط الأعمال" التي ستسهم في ربط القطاع الخاص المحلي مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، لتشكّل بذلك نقلة نوعية في مفهوم تعزيز الفرص الاستثمارية وتوسعة الشراكات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي والعالم.

وتنسجم المنصة الرقمية الجديدة مع الجهود المتواصلة لغرفة أبوظبي للارتقاء بتنافسية منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة. كما ستسهم في توسيع فرص نمو أعمال القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من خلال إتاحة إمكانية التفاعل والتواصل مع الكيانات الاقتصادية الدولية والأسواق العالمية.

وتعكس المنصة المبتكرة المساعي الحثيثة لغرفة أبوظبي لتعزيز شبكة علاقاتها التجارية الدولية من خلال مبادرتها "بوابة الأعمال للعالم" التي أطلقتها مؤخراً، لتوسيع شراكاتها مع غرف التجارة الدولية ومكاتب دعم الأعمال في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي "نسعى من خلال ’منصة أبوظبي لربط الأعمال‘ إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التواصل بين الشركات في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة لدعم منظومة الأعمال في أبوظبي والارتقاء بتنافسيتها، حيث ستوفّر المنصة الرقمية الجديدة القدرة أمام القطاع الخاص في أبوظبي إلى الوصول إلى المستثمرين الدوليين والترويج لمنتجاتها وخدماتها على نطاق واسع، وبما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة أولى لريادة الأعمال في المنطقة."

كما تتيح "منصة أبوظبي لربط الأعمال" للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي منصة ديناميكية لعرض مشاريعها الجديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، وإمكانية عقد شراكات فاعلة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية والتجارية المتاحة في إمارة أبوظبي.

وتوفر المنصة العديد من المزايا لأعضائها، بما في ذلك إعداد إنشاء ملف شخصي يشمل نبذة عن الشركة وخدماتها، كما ستضم المنصة محرك بحث متطور يساعد في الوصول إلى المشاريع والفرص الاستثمارية أو الشركات المتخصصة ضمن أنشطة تجارية وصناعية مختلفة بسهولة ويسر. كما ستوفر المنصة خيار التسجيل للمستثمرين الدوليين، بما يتيح لهم طرح فرص استثمارية جديدة أو تعزيز التعاون مع التجار ورواد ورجال الأعمال في أبوظبي.

ويمكن لأعضاء غرفة أبوظبي ورجال الأعمال والشركات من غير الأعضاء التسجيل في المنصة عبر زيارة الرابط التالي: https://adbusinessconnect.ae

#بياناتحكومية

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