مؤسسة سولانا تتعاون مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تمكين نمو وازدهار قطاع تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3) في الإمارة، باعتبارها مركزاً دولياً لابتكار وتطوير مشاريع الأصول الرقمية والمشفرة

ستدعم مؤسسة سولانا الشركات والمطوّرين المُسجلين في المركز لتمكينهم من بناء وتطوير مشاريعهم بالاعتماد على ما تقدمه من حلول أعمال وخدمات فنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّب مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بانضمام "سولانا"، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على تطوير وتأمين شبكتها وتعزيز قدراتها اللامركزية، إلى مركز كريبتو كشريك حيوي يدعم نمو مجتمع أعماله.

وتضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة إلى المعروض الحالي من خدمات مركز دبي للسلع المتعددة بل وتنسجم مع جهوده التعاونية المشتركة، من خلال رفع قدرات الشركات المُسجّلة وتمكينها من تطوير مفاهيمها المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها انطلاقاً من شبكة "سولانا"، التي تُعد أحد أبرز منصّات البلوك تشين عالمياً. وبموجب هذا التعاون، ستقدم مؤسسة سولانا حلول تطوير الأعمال والخدمات الفنية بهدف دعم أعضاء مركز كريبتو، بموازاة توسيع نطاق برنامجها المخصص للمنح ليشمل شركات مركز دبي للسلع المتعددة. فضلاً عن ذلك، ستتعاون مؤسسة سولانا مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم جلسات وندوات إلكترونية وغيرها من البرامج التدريبية ضمن مجموعة بارزة من موضوعات تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3).

وفي إطار هذا التعاون المشترك، ستؤسس "سولانا" أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة تحقيقاً للتكامل مع مجتمع أعمال المركز وبحث سُبل التعاون مع شبكته المزدهرة التي تضم شركاء تكنولوجيا وبورصات وهيئات حكومية ومستثمرين وحاضنات ومسرعات أعمال ومزوّدي خدمات، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال الذي يضم 23 ألف شركة مُسجلة تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن سولانا تُعد واحدة من أبرز شركات البلوك تشين، حيث تبلغ قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، مما يجعلها ضمن أكبر 10 مشاريع عملات مشفرة على مستوى العالم. ومن خلال شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة سولانا، سنقدم خدمات التراخيص التجارية مجاناً لجميع مشاريع الشبكة، وستتمكن أيضاً شركاتنا المُسجلة من الوصول إلى منصة بلوك تشين عالمية وفرق هندسة مخصصة من سولانا التي ستدعمهم بآفاق أوسع من فرص النمو والازدهار. لطالما يأتي في صميم أولويات مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة توفير بيئة أعمال داعمة تتوافر فيها كافة المقومات والإمكانات اللازمة. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، قمنا بتطوير واحدة من أكبر المنظومات الحيوية التي تقدم قيمة مضافة للشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب، وهو ما جعل من مركز كريبتو أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات التشفير والبلوك تشين والويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ومحركاً رئيسياً وراء تقدم دبي لتصبح أكبر مركز عالمي للابتكار في تقنية الويب 3."

ومن جانبه، قال دان ألبرت، الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة "سولانا": "في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد شركات كريبتو وتوجهاتها نحو التوسّع والنمو، فإن الدعم الذي نقدمه إلى مركز دبي للسلع المتعددة يُعد خطوة طبيعية انسجاماً مع طموحاتنا المتمثّلة في اقتناص فرص رائعة داخل قطاع تقنيات الويب 3 الواعد في دبي. وإننا نتطلع إلى التعاون مع الشركات الأعضاء في مركز كريبتو والترحيب بهم عبر منصّتنا بجانب تزويدهم بحلولنا وخدماتنا في مركز دبي للسلع المتعددة، كي يتمكّنوا من توسيع نطاق عملياتهم ونمو أعمالهم".

هذا ويُعد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة متكاملة لشركات تطوير تقنيات الويب 3 والبلوك تشين، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم.

#بياناتحكومية

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

حول مؤسسة سولانا

مؤسسة سولانا هي مؤسسة غير ربحية مقرها في زوغ، سويسرا، تركز على تطوير وتأمين شبكتها وتعزيز قدراتها اللامركزية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://solana.org