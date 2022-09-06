بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 408 مبايعة بقيمة 893.55 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 152.86 مليون درهم و370 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 740.68 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة مردف. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جبل على الصناعية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الورقاء الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.16 مليار درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 1.83 مليار درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 327.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 294 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 26.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 5 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 5 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.