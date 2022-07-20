على هامش زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى فرنسا

مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال استكشاف القمر

خطاب نوايا حول مهمات رصد الأرض

خطاب نوايا في شأن أنشطة مهمات الفضاء البشرية

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] – بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وقع مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا، مذكرة تفاهم وخطابَي نوايا.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال استكشاف القمر، بينما ينص خطاب النوايا الأول على تأسيس فريق عمل مشترك يدرس مهمات جديدة لرصد الأرض، ويحدد خطاب النوايا الثاني آفاق التعاون حول مهمات الفضاء المأهولة، وإجراء تجارب جديدة على متن محطة الفضاء الدولية.

ووقَّع الاتفاقيات سعادة سالم حميد المري، بصفته مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة فيليب بابتيست، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا. ويأتي الإعلان عن الاتفاقيات الجديدة بالتزامن مع "زيارة الدولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى فرنسا.

وأكد سعادة سالم حميد المري أن "الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات تكمن في كونها تشمل جوانب وأنواع عديدة من المهمات الفضائية، ما يجعلها تحقق بالمقابل أهدافًا متنوعة".

وأضاف: "التعاون في مجال استكشاف القمر ومهمات الفضاء البشرية يفتح آفاقًا جديدة، ويقدم بيانات قيمة تسهم في التأسيس لتواجد بشري خارج كوكب الأرض في المستقبل. أما التعاون في مجال رصد الأرض يساعد على تحقيق الأهداف العالمية المشتركة لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة".

وقال: "نثمن شراكتنا المتميزة مع المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا القائمة منذ سنوات"، لافتًا إلى أن "هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي امتدادًا للتعاون الذي يجمعنا مع فرنسا في مجال استكشاف الفضاء، كما تؤكد على أهمية تبادل المعارف ونشرها، وتسريع وتيرة تقدم برامجنا لتحقيق طموحاتنا المشتركة".

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا في مجال استكشاف القمر وإطلاق مهمات جديدة تقدم بيانات علمية تدفع قدمًا نحو إنجازات علمية جديدة.

ووفقًا لخطاب النوايا الأول، سيتولى فريق العمل المشترك مناقشة الأنشطة والمشاريع التعاونية في مجال رصد الأرض والاستشعار عن بعد، إلى جانب دراسة المفاهيم المختلفة لمهمات مراقبة الأرض، بما في ذلك الحمولة، والأجهزة والمنصات، وعمل المحطات الأرضية، وتطوير المهمات.

أما خطاب النوايا الثاني، فينص على تحضير مهمات لرواد الفضاء مستقبلًا، حيث يركز على إعداد تجارب سيتم إنجازها على متن محطة الفضاء الدولية. تشمل التجارب دراسة المواد القابلة للانسياب Fluidics، واستخدام برنامج EveryWear لجمع البيانات الطبية وتجربتي Dreams وLumina.

الجدير بالذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية يمتلكان برامج خاصة بهما لرصد الأرض، وسبق أن عملا في تطوير أقمار اصطناعية لأغراض متعددة، كما يوليان اهتمامًا خاصًا لرصد البيئة وتغير المناخ. ويتعاون المركزان حاليًا على تطوير المستكشف راشد، الذي سيخوض أول مهمة عربية إلى سطح القمر ليقدم بيانات هي الأولى من نوعها للمجتمع العلمي عالميًا.

#بياناتحكومية

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مركز محمد بن راشد للفضاء:

تأسس مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006، وهو الجهة التي تحتضن برنامج الإمارات الوطني للفضاء. يبني المركز أقماراً اصطناعية لرصد الأرض ويشغلها ويوفر خدمات تحليل صور وبيانات لمختلف العملاء حول العالم. ومن الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز دبي سات-1 ودبي سات-2، وقد جرى إطلاق "خليفة سات"، أول قمر اصطناعي إماراتي 100% في 29 أكتوبر 2018 بنجاح من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. كما يتولى المركز تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسبار الأمل، الذي أصبح أول مهمة عربية تصل إلى مدار كوكب المريخ في 9 من فبراير عام 2021. ويهدف إلى جمع بيانات علمية أساسية حول غلاف المريخ الجوي.

كما أطلق المركز مؤخراً مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهي أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر. كما كشف المركز عن خُطته لتطوير القمر الاصطناعي الجديد "MBZ-SAT" بحلول عام 2023، ليكون القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح. واستضاف مركز محمد بن راشد للفضاء المؤتمر الدولي للفضاء في نسخته الـ 72، في 2021 وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى على مستوى المنطقة منذ انطلاقه في العام 1950. إضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في مهمة علمية، وتطوير استراتيجية المريخ 2117 الهادفة إلى بناء مدينة بشرية على الكوكب الأحمر.