المركز يخصص التبرع لمعالجة القضايا الإيجارية والمساهمة في استقرار الأسر المحتاجة

لجنة "يد الخير" تدعم جهود المركز الإنسانية وتعزز مبادئ المسؤولية المجتمعية

( دبي): أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية عن استلامه تبرعاً جديداً بقيمة 3 مليون درهم إماراتي من مؤسسة تراحم الخيرية، وذلك لسداد المستحقات المالية لـ 46 حالة ملزمة بقضايا إيجارية في دبي. وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية التي تجمع الجانبين منذ إبرام مذكرة التفاهم العام الفائت، والتي تم تجديدها، وبما يتوافق أيضاً مع أهداف لجنة "يد الخير" التابعة للمركز والهادفة إلى دعم الحالات الإنسانية الملزمة بمدفوعات إيجارية، حيث نتج عنها إنجاز برامج خيرية متعددة لتعزيز مبادئ التكافل والمسؤولية المجتمعية وتمكين الحالات المحتاجة، بما ينسجم مع توجّهات حكومة دبي في ترسيخ العدالة الاجتماعية و نشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع.

تُجسد هذه الجهود الخيرية رؤية المركز ولجنة "يد الخير" و منظومته القضائية التي تُحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، حيث يعمل باستمرار على ترجمة التوجيهات المرتبطة بتعزيز قيم التسامح، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه مَن تعثروا في سداد التزامات إيجارية أدت إلى صدور أحكام ضدهم.

من جانبه، قال سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: "يؤكد هذا الدعم القيّم من قبل مؤسسة تراحم الخيرية على عمق الشراكة التي تجمعنا، ويعكس التزاماً راسخاً بخدمة المجتمع ومساندة الأفراد والأسر المستهدفة والمترتب عليهم قضايا إيجارية. نحن حريصون على تكريس منظومة قضائية وإنسانية متوازنة تُترجم رؤية قيادتنا في نشر قيم الرحمة وتخفيف الأعباء عن المحتاجين. وسنعمل على توجيه هذا التبرع بما يضمن وصوله إلى قائمة المُسْتحقين على نحوٍ يوفر بيئة سكنية مستقرة لهم."

وسيُخصص المركز المبلغ المتبرع به بالكامل لمعالجة مستحقات الشرائح الاجتماعية التي يجب تسوية التزاماتها، وفق معايير دقيقة تضمن وصولها سواءً للمواطنين أو المقيمين المعنيين في دبي، مما سيسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتمكينهم من تجاوز ظروفهم الحالية واستعادة استقرارهم السكني.

وفي الشأن ذاته ، أوضح الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية قائلاً: يمثل هذا التبرع امتداداً لرسالة المؤسسة في مد يعد العون للفئات الأكثر عرضةً للتعثر، والمساهمة في الاستقرار الأسري والاجتماعي داخل إمارة دبي. نتطلع من خلال تعاوننا مع مركز فض المنازعات الإيجارية إلى إحداث أثر ملموس في حياة مستفيدين يواجهون تحديات حقيقية. وتؤكد المؤسسة التزامها بمواصلة هذا النهج الذي يكرس قيم العطاء، ويرسخ دور الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع."

يعتبر هذا التبرع خطوة إضافية في مسار تعاون متبادل بين المركز ومؤسسة تراحم الخيرية، يقوم على دعم الجهود القضائية والإنسانية، واستحداث مبادرات مشتركة تتوافق مع استراتيجية دبي في توسيع نطاق الشراكات المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات الخيرية في رعاية قضايا الشأن العام.

والجدير بالذكر أيضاً أن مؤسسة تراحم الخيرية قد قدمت، وبالتعاون المستمر مع مركز فض المنازعات الإيجارية، تبرعًا سابقًا بقيمة 2,175,000 درهم لسداد الالتزامات المالية عن 70 شخصًا كانت عليهم قضايا إيجارية، في مبادرة تعكس دور المؤسسة في دعم الحالات الإنسانية، وتعاونها الفعّال مع المركز في تسهيل تسوية هذه القضايا وتمكين المتضررين من تجاوز ظروفهم المعيشية.

نبذة عن مركز فض المنازعات الإيجارية:

مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي هو جهة قضائية متخصصة تأسست بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013، تُعنى بحل المنازعات الإيجارية ومنازعات الملكية المشتركة بسرعة وشفافية عبر منظومة رقمية مبتكرة. يختص المركز دون غيره بالفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين في دبي والمناطق الحرة، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري. كما يقدم حلولاً بديلة للتسوية عبر إدارة التوفيق والصلح، وينفذ الأحكام عبر إدارة تنفيذ مختصة. يسهم المركز بدور محوري في دعم بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في الإمارة.



للاستفسارات الإعلامية:

يرجى التواصل مع عمار عدرا

هاتف/واتساب: 052 9564041

البريد الإلكتروني: ad.com-Ammar@icon

-انتهى-

#بياناتحكومية