دبي : انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، تستعرض جمارك دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 3 ابتكارات ذكية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش الجمركي لتعزيز حماية المجتمع، وتتميز الابتكارات المتطورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التصوير ثلاثي الأبعاد، إجراء مسح آلي شامل لمنطقة معينة يتم تحديدها بواسطة GPS، والربط الإلكتروني المباشر مع غرفة التحكم والسيطرة بالدائرة.

ويتمتع ابتكار "طائرة الردع الذكية" وهي طائرة بدون طيار "درون" بحماية متكاملة من درع شبكي مطاط يجعلها مقاومة للصدمات صٌمم من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد، و تعمل الطائرة بكفاءة ودقة عالية لتفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة في المناطق الجوية والبحرية والبرية التي قد تؤثر على سلامة المفتشين، وتتميز بأجهزة استشعار الحركة لمنع الاصطدام، وكاميرا بدقة 4 آلاف بيكسل مع رؤية ليلية لتسجيل الصور والفيديوهات ، كما تم تطويرها للربط مع غرفة التحكم والسيطرة بجمارك دبي، الطائرة مزودة بآلية حماية ذاتية قائمة على الذكاء الاصطناعي للقيام بتحليل البيئة المحيطة لاكتشاف الأخطار المحتملة مثل الرياح العاتية، وحالات ضعف البطارية، والارتفاعات الخطرة، ونظام GPS الملاحي.

وتعد "دبابة سياج" أحدث المشاريع التي انضمت مؤخراً إلى مبادرة سياج التي طورته جمارك دبي لإحكام مراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتستخدم الدبابة في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات في حالة وجود اشتباه بشحنه خطرة حيث يمكنها الوصول إلى الأماكن الضيقة، وتتميز بتصوير عالي الدقة مع التسجيل والتخزين، نطاق التصوير 360 درجة مع مدى تحكم يصل إلى 30 متر.

كما تعرض جمارك دبي مشروعها الرائد "الدلافين الجمركية" وهو روبوت مائي ذكي يشبه الدولفين ، بتقنيات متطورة جداً بما في ذلك كاميرا بزاوية عريضة مقاومة للماء بدقة 12 ميجا بيكسل، يمكنها تصوير فيديو بدقة 4K مثبتة على ذراع مفصلية قادرة على التأرجح حتى 220 درجة، ويمكنها بلوغ سرعة 8 عقدة 16 كيلو متر / الساعة، وتسجيل فيديو بث حي على الجهاز المحمول وتخزينه والتقاط صور عالية الدقة ، ويستطيع الدولفين الجمركي إجراء مسح آلي شامل لمنطقة معينة في البحر يتم تحديدها بواسطة GPS ، وتبلغ مسافة التحكم ونقل الصورة حوالي 1000متر، ويستطيع المفتش التحكم في الدلافين الجمركية عن بعد وإرسالها لمراقبة السفن البحرية وتحركاتها قبل دخولها إل المرفأ البحري في حال محاولة التخلص من البضائع الممنوعة أو إتمام عملية تبادلها قبل دخول السفينة إلى رصيف التفتيش الجمركي.

وتولي جمارك دبي تطوير قطاع التفتيش الجمركي أهمية مضاعفة لتحقيق التكامل على صعيد حماية المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمهربة والعمل في ذات الوقت على تسريع وتيرة تيسير حركة التجارة والسياحة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، حيث تعد الأجهزة والمبادرات المشاركة في جيتكس متطورة عالمياً بالإضافة إلى تفردها بمواصفات مبتكرة خاصة.

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