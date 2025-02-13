آمنة الضحاك:

دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل مع مختلف الحكومات والمنظمات والمجتمعات للحفاظ على النُظم البيئية النهرية الحيوية الطبيعية، ومنع التلوث المائي والحد من تداعياته

توقيع اتفاقية في مجال البيئة لإحياء "نهر باسيج" في العاصمة الفلبينية "مانيلا"

شراكة استراتيجية بين مؤسسة الأنهار النظيفة ومبادرة "سيتميج وبوريلز"

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية لتمكين 1000 رائد أعمال في أفريقيا

الإمارات العربية المتحدة، وقعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، جاءت اثنتان منهما بحضور "لويز أرانيتا" السيدة الأولى في الفلبين ، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

جاء ذلك انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات وحرصها على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وصياغة الحلول التي تسهم في تنمية وازدهار ورخاء أبناء تلك المجتمعات.

إحياء نهر باسيج

ووُقعت الاتفاقية الأولى بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين في مجال البيئة لإحياء "نهر باسيج" كمجرى مائي مهم وحيوي في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، ووقع من الجانب الفلبيني معالي ماريا أنطونيا يولو لويزاجا، وزير البيئة والموارد الطبيعية، وعن الجانب الإماراتي سعادة عبدالله القبيسي، العضو المنتدب لمؤسسة الأنهار النظيفة.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين في مختلف القطاعات لاسيما في المجال البيئي والتغير المناخي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل مع مختلف الحكومات والمنظمات والمجتمعات للحفاظ على النُظم البيئية النهرية الحيوية الطبيعية، ومنع التلوث المائي والحد من تداعياته على المجتمعات المحلية من جهة، والمساهمة الفاعلة على دعم الحلول التي يقودها الاقتصاد الدائري لمنع تسرب النفايات من جهة أخرى، منوهة معاليها إلى أن هذه الاتفاقية الثنائية ستعمل على خلق فرص اجتماعية اقتصادية عدة لمختلف أفراد المجتمع المحلي في جمهورية الفلبين الصديقة.

تطوير البنية التحتية وإدارة النفايات

ونصت الاتفاقية الثانية على عقد شراكة استراتيجية بين مؤسسة الأنهار النظيفة ومبادرة "سيتميج وبوريلز" لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات وإعادة تدوير البلاستيك وإدارة المواد العضوية وبناء القدرات والحد من تسرب النفايات إلى أنظمة الأنهار والبيئات البحرية في جمهورية إندونيسيا، حيث وقع الاتفاقية كل من ديبوراه باكوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأنهار النظيفة، وبنيامين ديكسون، شريك في مبادرة "سيتميج وبوريلز".

وفي هذا السياق، أوضح سعادة عبدالله أحمد خلفان القبيسي، العضو المنتدب لمؤسسة الأنهار النظيفة، أن هذه الاتفاقية تنسجم مع رؤية دولة الإمارات ودورها الرائد لتحقيق الأهداف البيئية العالمية، إذ ستعمل مؤسسة الأنهار النظيفة بالشراكة مع حكومة إندونيسيا في تنفيذ هذا المشروع التحويلي في منطقة "بانيووانجي"، والذي سيعمل على تحفيز الاقتصاد الدائري وخلق ابتكارات مستدامة طويلة الأمد تتيح إعادة تدوير المواد واستخدامها على نحو أمثل، متطرقاً إلى أن مثل هذه المشروع يعزز كفاءة نظام إدارة النفايات ويشجع المناطق الإندونيسية الأخرى على تنفيذ نفس المشروع لما له من آثار إيجابية عدة على حياة آلاف الأسر المُعتمدة على الأنهار.

تمكين 1000 رائد أعمال

وبحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة "توني إلوميلو" بشأن إنشاء شراكة استراتيجية تسعى إلى تمكين 1000 من رواد الأعمال في جميع أنحاء قارة أفريقيا ، وذلك من خلال التعاون المشترك والتمويل المالي والتدريب المستمر لدعم ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، إذ وقع بين الجانبين كل من سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتوني إلوميلو، مؤسس موسسة "توني إلوميلو".

وفي هذا الإطار، أكد سعادة محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على القيم الإماراتية الأصيلة التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وعززتها القيادة الرشيدة (حفظها الله) كمنهاج حياة وخُلق رفيع ومسؤولية أخوية لتنمية البشرية جمعاء في شتى المجالات التنموية والقطاعات الحيوية والصناعات المستقبلية، من خلال تمكين رواد ورائدات الأعمال في القارة الأفريقية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم حلولاً مبتكرة لتنمية المجتمعات وتلبية احتياجات الشعوب، وتوفير الممكنات اللازمة والمقومات الضرورية لاقتصاد عالمي قوي ومستدام.

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