خالد البستاني: تعزيز بيئة مؤسسية محفِّزة للابتكار للارتقاء المُتواصل بخدمات المُتعاملين

دبي: أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق 3 مبادرات ابتكارية رئيسية، وتنظيم العديد من الفعاليات المُتنوعة ضمن مشاركتها في "شهر الإمارات للابتكار" الذي يستمر على مدى فبراير 2024 بهدف المُساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وتعزيز تطوير الأفكار والقدرات، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق، والاحتفاء بالمبتكرين، ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.

وأوضحت أن المُبادرات الثلاث تشمل إطلاق جائزة "تحدي الابتكار" لفريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب، وبرنامج "الهاكاثون" لتعزيز شراكة الهيئة مع أفراد المجتمع، كما تشمل توسيع نطاق المُشاركة في منصة "تاكس 10" "TAX 10" الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لتكون مُتاحة لفئات عديدة داخل الدولة وخارجها.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحرص الهيئة على المُشاركة في فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" سنوياً في إطار استراتيجيتها للابتكار التي تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية في الإجراءات الضريبية، والارتقاء المُتواصل بالخدمات التي تُقدِّمُها الهيئة للمُتعاملين، وذلك بتعزيز بيئة مؤسسية محفِّزة للأفكار الإبداعية".

وأضاف سعادته: "تتميز المُبادرات الجديدة والفعاليات التي تنفذها الهيئة خلال شهر الابتكار للعام الحالي بإشراك أصحاب العلاقة بتقديم مُقترحات للمُساهمة في إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات، والتطوير المُستمر للإجراءات الضريبية، واتباع أساليب مُبتكرة للمُساهمة في تحقيق التنوع المالي المُستدام، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها دولة الإمارات بمعدلات متسارعة في جميع القطاعات".

واستعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب المبادرات التي ستطلقها خلال شهر الابتكار مُشيرة إلى أن جائزة "تحدي الابتكار" تهدف إلى تطوير حلول عملية تركز على المستقبل بإتاحة الفرصة للموظفين لاستعراض مهاراتهم وأفكارهم الابتكارية، بما يساهم في تحقيق تحسينات ملموسة في العمليات التشغيلية والاستراتيجية للهيئة، من خلال تلقي وتقييم مُقترحات الموظفين دورياً وتكريم الفائزين.

وأشارت إلى أن برنامج "الهاكاثون" يهدف إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة للتحديات الراهنة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والتعليمية، حيث يلتقي نخبة من المطورين والمبرمجين والمصممين لتشكيل فرق عمل مُتناغمة للتوصل إلى حلول وأفكار مبتكرة لتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية، ويتم الإعلان عن التحديات عبر منصات الهيئة الرسمية، ودعوة المعنيين لحضور الجلسات المُخصصة لعرض أفكارهم ليتم تقييمها ثم الإعلان عن الفائزين بأفضل الحلول التقنية المبتكرة.

وأوضحت أن المُبادرة الرئيسية الثالثة تتمثل في توسيع نطاق المُشاركة في منصة "تاكس 10" "TAX 10" الرقمية للابتكار الخاصة بموظفي الهيئة لإتاحة المجال لفئات المجتمع الإماراتي بتقديم رخص استخدام المنصة لمائة من أفراد المُجتمع، وتقديم رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، ولممثلين عن الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

#بياناتحكومية

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معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.