أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2024، ثلاثة أنظمة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي في إجراءات وعمليات الموارد البشرية في حكومة عجمان.

وتشمل الأنظمة الجديدة "نظام تقييم وتصنيف الوظائف"، و"نظام العمل عن بعد"، و"نظام التظلمات والشكاوى".

وقال سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان إن إطلاق الأنظمة الثلاثة يأتي في إطار حرص الدائرة المستمر لتعزيز التحول الرقمي في مختلف جوانب العمل الحكومي من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، و تبسيط العمليات ما يساهم في تطوير بيئة عمل مرنة وفعّالة تدعم الابتكار والتميز المؤسسي.

وأضاف: "تعكس هذه المبادرات حرص الدائرة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، وبما يتوافق مع رؤية حكومة عجمان في تحقيق التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتوفير حلول تقنية متقدمة تُسهم في تمكين الموظفين وتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.

وأطلقت الدائرة النسخة الإلكترونية من "نظام تقييم وتصنيف الوظائف"، الذي يوفر آلية فعالة لتحديد الوظائف وفقاً لمتطلباتها وأهدافها، ما يدعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتحسين أدائها، ويعزز التقييم الصحيح للوظائف الحكومية على كافة المستويات الوظيفية مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة وضمان الشفافية في العمل الحكومي.

كما أطلقت الدائرة "نظام العمل عن بعد الإلكتروني"، الذي يتيح متابعة فعالة لإنجاز المهام خلال فترة العمل عن بعد، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية، ويسهم النظام في تسهيل تقديم ومتابعة طلبات العمل عن بعد وفقاً للضوابط المحددة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات المعتمدة.

أما "نظام التظلمات والشكاوى الإلكتروني" فيهدف إلى توفير منصة موحدة وفعالة لمعالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من موظفي حكومة عجمان، ويدعم هذا النظام الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ويعزز مبادئ المساءلة، ما يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي والمحافظة على حقوق الموظفين، وتحسين بيئة العمل.

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