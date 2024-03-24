خالد البستاني: إجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز خدمات الهيئة وتحسين تجارب المُتعاملين

أبوظبي: طوَّرت الهيئة الاتحادية للضرائب ثلاث من خدماتها للمُتعاملين بما يتوافق مع معايير نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية "خدمات 2.0"، في إطار ميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مستويات كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسه لجميع المتعاملين.

وأعلنت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها استكملت إجراءات التطوير من خلال ثلاث مسارات تحولية شملت تطوير خدمات "استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة"، و"إصدار الشهادات الضريبية"، و"الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية ".

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وذلك تنفيذاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية الذي وقّعته الهيئة".

وأوضح البستاني: "كثفت الهيئة جهودها خلال الفترة الماضية لإنجاز خطتها المُتكاملة وفقاً لميثاق جودة الخدمات الحكومية، وقامت بإجراءات تحوُّل فعَّالة لتسريع إنجاز ثلاث من خدماتها ذات الأولوية، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذها قدر الإمكان، لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة لتحسين تجارب المُتعاملين".

وأضاف سعادته: "فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتكامل مع الأنظمة والدوائر الأخرى؛ طورت الهيئة إجراءات خدمة إصدار الشهادات الضريبية لتسريع إصدار الشهادات وتحسين تجربة المتعامل، حيث تقوم الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي لتمكين مقدم الطلب من الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها، وشهادة الموطن الضريبي للأغراض المحلية، كما تقوم بإصدار شهادات الأنشطة التجارية، أما فيما يتعلق بخدمة المُحادثة؛ فقد قامت الهيئة بتطوير خدمة "الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية "لتحسين تجاربهم وتوفير معلومات عن الخدمات التي تتيحها الهيئة عن طريق الأنظمة الإلكترونية للشركاء من خلال قناة واحدة".

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه من أبرز ملامح ونتائج تطوير الخدمات الثلاث تخفيض زمن تقديم خدمة "استرداد المواطنين للضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة" من 25 إلى 20 دقيقة، وعدد الخطوات من 6 إلى 5 خطوات، وعدد الحقول من 35 إلى 28 حقلاً، فتم تحسين خاصية البحث عبر الموقع الالكتروني للهيئة بإضافة رابط التقديم على الخدمة في الصفحات ذات الصلة لتبسيط الوصول للخدمة، وتقليص عدد الخانات المطلوب تعبئتها عند تقديم الطلب، والحصول على المعلومات الأساسية المتوفرة في الهوية الرقمية لتسريع تقديم الطلب.

وأضافت أنه تم تخفيض عدد المُستندات المطلوبة لخدمة "إصدار الشهادات الضريبية" من 6 إلى 5 مُستندات، وتخفيض عدد الحقول من 12 إلى 9 حقول، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة تطوير خاصية البحث في الموقع الالكتروني للهيئة لتسهيل الوصول إلى رابط الدخول إلى الخدمة، وأتمتة التحقق من بعض البيانات عن طريق الربط الالكتروني، وتوفير خيار طلب نُسخ متعددة من الشهادة، والربط مع الهوية الرقمية، وتوفير الختم الرقمي على الشهادة الالكترونية للتحقق من صحتها.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بالنسبة لخدمة "الرد على استفسارات المُتعاملين لتسجيل السلع الانتقائية " تم تخفيض زمن تقديم الخدمة من 5 دقائق إلى دقيقتين، وتخفيض زمن الحصول على الخدمة من يومين إلى 5 دقائق، ومن أهم الإجراءات التحسينية للخدمة؛ الرد الفوري على استفسارات المتعاملين وعدم الحاجة إلى تحويلهم إلى المواقع الإلكترونية لشركاء الهيئة، وتوفير وقت المتعامل في الحصول على خدمة الاستفسارات، وتوفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مواقع شركائها.

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أو الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر موقعها الإلكتروني.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا