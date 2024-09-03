الحدث سيشهد منافسة بين مبتكرين ومشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والترميز وغيرها من مجالات التشفير الرئيسية والويب 3

الهاكاثون يتيح للشركات الأكثر ابتكاراً في مجال الويب 3 فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - وبورصة الأصول المشفرة العالمية "بايبت"، عن إطلاق النسخة الثانية من هاكاثون الويب 3 التي تتيح فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار للشركات الأكثر ابتكاراً في مجال الويب 3. ويأتي هذا الهاكاثون عقب النجاح الباهر الذي حققته نسخته الأولى التي أُقيمت في نوفمبر 2023، والتي ركزت على الابتكارات ضمن مجال الويب 3، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات.

ستنعقد النسخة الثانية من الهاكاثون في 20 نوفمبر 2024 في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج أبتاون تاور، وباب التقديم مفتوح الآن للمشاركة.

يمثل هذا الحدث أحدث إنجازات الشراكة الإستراتيجية بين مركز دبي للسلع المتعددة و"بايبت"، والتي تهدف إلى تسريع التبني الجماعي لتقنيات التشفير والويب 3 في دبي. ومع تقديمه جوائز يصل مجموعها إلى 100 ألف دولار للشركات الأكثر ابتكاراً في مجال الويب 3، يحتفظ هاكاثون مركز دبي للسلع المتعددة و"بايبت" بمكانته كأكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة.

وسيتنافس ما يصل إلى 10 فرق لتطوير حلول تقنية مبتكرة لمجموعة من التحديات في بعض المجالات الأكثر أهمية في القطاع، والتي تم اختيارها بناءً على الكفاءات التي يمكن أن تحققها في التطبيقات التجارية والمتعلقة بالتجارة. وتشمل هذه المجالات الترميز، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للويب 3، وبروتوكولات المعرفة الصفرية، والهوية الرقمية، وشبكات البنية التحتية الأساسية المادية اللامركزية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة و’بايبت‘ في تنظيم النسخة الجديدة من هاكاثون الويب 3 التزامنا الراسخ بحفز تطوير وتبني الحلول المبتكرة التي ستساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي. وباعتبار هذا الحدث هو الثاني الذي يُنظم بالتعاون مع 'بايبت' خلال أقل من 12 شهراً، فإنه لن يقتصر على تقديم 100 ألف دولار للشركات الأكثر ابتكاراً في مجال الويب 3، بل سيسهم أيضاً في إطلاق وقيادة الموجة التالية من ابتكارات الويب 3 من قلب المنظومة التكنولوجية المتكاملة لمركز دبي للسلع المتعددة، مما يرسخ مكانة دبي كمركز رائد للتقدم التكنولوجي".

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ومن جانبه، قال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بايبت": "تمثل فعاليات الهاكاثون فرصة رائعة للاستفادة من مجتمع تقنيات الويب 3 المزدهر الذي تحتضنه وتدعمه دبي، خاصةً وأننا نسعى لتوسيع نطاق عروضنا عالمياً. ويشكل التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، ونحن نتطلع إلى رؤية شركات الويب 3 في دبي تتحدى نفسها في الهاكاثون وتقدم ابتكارات ترتقي إلى مستوى التوقعات".

يحظى الهاكاثون بدعم من "دي دبليو إف لابس" و "ميزان فينتشرز" و"إنجيكتيف" و"هاكين"، حيث تقدم كل منها مساهمات رئيسية للبرنامج. كما قامت "كوينتيليغراف" برعاية الحدث كشريك إعلامي، بينما انضمت "سولانا سوبرتيم" في الإمارات العربية المتحدة و"هاك كويست" و"بي واتر" و"ويب 3 تي في" إلى الحدث كشركاء مجتمعيين.

يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 600 عضو، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم، مما يجعله أكبر تجمع لشركات التشفير والويب 3 في المنطقة.

يقع المقر الرئيسي لشركة "بايبت" في دبي، وهي ثاني أشهر بورصات تداول الأصول المشفرة في العالم، حيث استقطبت قاعدة مستخدمين واسعة تضم اليوم 40 مليون مستخدمٍ.

تجدر الإشارة إلى أن بطولات الهاكاثون هي مسابقات تنافسية مكرسة للتكنولوجيا والبرمجة يحاول فيها الأفراد أو الفرق تحقيق هدف معين أو إنجاز عدد من المهام. ويمكن تقديم طلبات المشاركة في الهاكاثون الذي ينظمه مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة و"بايبت" عبر https://bit.ly/478jKst.