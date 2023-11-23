· مركز كريبتو وبورصة الأصول المشفرة العالمية "بايبت" يختتمان أكبر هاكاثون من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 22 نوفمبر 2023

· الفائزون الثلاثة حصلوا على جوائز بقيمة 100 ألف دولار من خلال مسابقة تركز على الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وبورصة الأصول المشفرة العالمية "بايبت"، عن اختتام فعاليات بطولة الهاكاثون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوزيع جوائز مجموعها 100,000 دولار على 3 مشاريع فائزة، لتعزيز تطوير منظومة تقنيات الويب 3 (Web3) المزدهرة في دبي.

كشف مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة "بايبت" عن إبرامهما شراكة استراتيجية في شهر يونيو لتسريع تبني تقنيات التشفير والويب 3 على نطاق واسع في دبي، ويُمثّل الهاكاثون أحدث إنجازات هذه الشراكة وهو الأول من نوعه في المنطقة مع وصول مجموع جوائزه إلى 100 ألف دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في تقنيات الأصول المشفرة والويب 3.

شهدت المرحلة النهائية من الهاكاثون اختيار عشرة فرق متميزة ومنحها الفرصة لعرض ابتكاراتها الرائدة في مختلف مجالات قطاع البلوك تشين، بما فيها ربح العملات الرقمية عبر اللعب "جيم فاي"، والتمويل اللامركزي "دي فاي"، والبنية التحتية للويب 3، ورموز تعليم الويب 3 الغير قابلة للاستبدال "NFTs"، وحلول بلوك تشين المستدامة، تمهيداً لاختيار الفائزين النهائيين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهم:

1. Evai Crypto Ratings - نظام رائد لامركزي للتعلم الآلي الخاضع للإشراف لتصنيف العملات المشفرة والتمويل اللامركزي "دي فاي" والرموز غير القابلة للاسترداد. يوفر (Evai) تقييماً لامركزياً ومحايداً لأداء الأصول عن طريق إزالة التحيز البشري من خلال مزيج من الأبحاث المالية التي يراجعها النظراء وأحدث نماذج التعلم الآلي.

2. Pravica – بنية تحتية للمراسلة ونقل القيمة عبر شبكة نظير إلى نظير(peer-to-peer) عبر الويب 3.0.

3. Timeswap – بروتوكول لامركزي بالكامل مدعوم من صانع سوق تلقائي فريد من نوعه ثلاثي المتغيرات (AMM)، مما يتيح الإقراض والاقتراض بدون إذن لأصول التشفير.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "في ظل ما نشهده من ابتكارات رائدة في مجالات مثل مفهوم اللعب من أجل الربح ’جيم فاي‘، والبنية التحتية لشبكة الويب3 وحلول البلوك تشين المستدامة وغيرها، يقدم الهاكاثون الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة وبايبت مثالاً بارزاً على الطرق التي يمكننا أن نرتقي من خلالها بمكانة دبي نحو الريادة وتحويلها مركزاً عالمياً لتقنيات الويب3. إن التكنولوجيا والابتكار اللذين أبرزهما اليوم أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في جميع مجالات صناعة البلوك تشين لن يؤديان إلا إلى تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من المواهب العالمية إلى المنطقة. إنه لمن دواعي سرورنا العمل مع بايبت لتسخير إمكانات تقنيات الويب3 في دبي، وأتطلع إلى رؤية المزيد من التطورات الرائدة من قبل أعضاء مجتمع أعمالنا في المستقبل".

وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبت: "إننا فخورون بالعمل مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة مثل هذا الهاكاثون والذي مثل تحدياً للمشاركين وكشف النقاب عن بعض المستويات الملهمة التي وصلت إليها المواهب التقنية. كما نتطلع إلى العمل مع المركز وأعضاء مركز كريبتو التابع له في مجموعة من المشاريع الجديدة والفريدة خلال الفترة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى ان مركز دبي للسلع المتعددة أبرم في وقت سابق من العام الجاري شراكة مع "بايبت" لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 500,000 درهم (136,000 دولار) لشركات التشفير الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وأصبحت "بايبت" بدورها شريك الإدراج والتأسيس لمركز كريبتو، حيث تقدم الشركة دعما مخصصا لشركات التشفير التي تتطلع إلى إدراج الأصول الرقمية في واحدة من أفضل البورصات العالمية المتخصصة في الأصول الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة "بايبت" في دبي، وهي ثالث أشهر بورصات تداول الأصول المشفرة في العالم، حيث استقطبت قاعدة مستخدمين واسعة تضم اليوم أكثر من 15 مليون مستخدمٍ نشط.

يضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 550 عضوا، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae